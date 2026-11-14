Žmogžudysčių skaičius Peru beveik padvigubėjo: į situaciją reagavo popiežius

Šventasis Tėvas Čiklajo katedroje atliko specialias apeigas ir patikėjo savo pontifikatą Mergelei Marijai, o vėliau išvyko į atokiausią savo buvusios vyskupijos dalį – vešlia žaluma apaugusius Santa Kruz de Kočabambos kalnus.
Į vaizdingą miestą, esantį už 150 kilometrų nuo Čiklajo centro, 2 035 metrų aukštyje virš jūros lygio, Leonas XIV atskrido sraigtasparniu. Šis vizitas atspindi jo įsitikinimą, kad ganytojai privalo pasiekti net atokiausius savo kaimenės kampelius, kad galėtų ja rūpintis.
Popiežius, kurio tikrasis vardas yra Robertas Prevostas, čia ypač mylimas būtent todėl, kad neapsiribodavo veikla zakristijoje ir aktyviai tarnavo bendruomenėms, ypač skurdžiai gyvenantiems žmonėms miesto pakraščiuose. Tais laikais pats R. Prevostas įveikdavo sudėtingą kelią automobiliu iki Santa Kruz de Kočabambos.
Didėjantis nusikalstamumas – viena opiausių Peru gyventojų problemų
Prieš išvykdamas Leonas XIV aukojo mišias Švč. Mergelės Marijos katedroje, kurioje ėjo Čiklajo vyskupo pareigas nuo 2014 iki 2023 metų. Jis užsiminė apie Peru gaubiančią „tamsą“, turėdamas omenyje didėjantį nusikalstamumą, kuris vis labiau vargina šalies gyventojus politinio nestabilumo laikotarpiu.
Per pastaruosius penkerius metus žmogžudysčių skaičius beveik padvigubėjo – nuo 5,8 iki 10,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Remiantis oficialiais duomenimis, pranešimų apie turto prievartavimą skaičius išaugo nuo 2 421 atvejo 2019 metais iki 26 734 atvejų 2025 metais.
„Jaučiame grėsmę dėl neapibrėžtumo, kurį kelia plačiai paplitęs smurtas, ir dėl neapsakomo skausmo, kuris ir toliau kamuoja daugelį mūsų brolių ir seserų“, – katedroje sakė Leonas XIV.
„Tačiau net ir tvyrant šiai tamsai, kuri taip dažnai temdo mūsų viltį ir silpnina pasitikėjimą, Dievo dovana ir toliau šviečia prieš mūsų akis.“
Didėjantis nusikalstamumas taip sutrikdė kasdienį Peru gyventojų gyvenimą, kad saugumas tapo svarbiausiu visuomenės rūpesčiu ir turėjo įtakos paskutinių prezidento rinkimų rezultatams.
Pažadėjusi kovoti su nusikalstamumu, konservatyvių pažiūrų Keiko Fujimori prezidentės pareigas pradėjo eiti liepą. Nuo tada ji paskelbė nepaprastąją padėtį, be kita ko, rugpjūtį Limoje, o rugsėjį – kalėjimuose, kuriuose laikomi su nusikalstamomis organizacijomis susiję kaliniai.
K. Fujimori taip pat siekia sustiprinti ryšius su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, įtraukdama Peru į „Shield of the Americas“ – JAV vadovaujamą panašių pažiūrų regiono valstybių koaliciją, įsteigtą bendroms karinėms operacijoms prieš narkotikų kartelius vykdyti.
Prieš pat Leono XIV vizito pradžią K. Fujimori apsilankė Salvadoro prezidento Nayibo Bukele pastatytame didžiuliame griežtojo režimo kalėjime, vadinamame Terorizmo sulaikymo centru (CECOT). Per rinkimų kampaniją ji buvo išreiškusi susidomėjimą panašios įstaigos statyba Peru.
Leono XIV vizito pabaiga
Viename iš pirmųjų susitikimų Limoje Leonas XIV ypatingą dėmesį skyrė smurtui prieš moteris. Jis pasmerkė Peru kultūroje įsišaknijusį mačizmą ir pareikalavo gerbti moteris ir apsaugoti jas nuo didėjančio moterų žudymo dėl jų lyties (femicido) masto.
Smurtas dėl lyties Peru yra itin opi socialinė problema. Nacionalinio statistikos ir informatikos instituto duomenimis, 2016–2024 metais šalyje užregistruota 1 261 femicido auka. Per šį laikotarpį kasmet nužudomų moterų dėl jų lyties skaičius išaugo 44 procentais.
Peru taip pat susiduria su nelegalia aukso kasyba ir yra antra pagal dydį kokos lapų – žaliavos kokainui gaminti – gamintoja pasaulyje. Pagal šį rodiklį ji nusileidžia tik Kolumbijai, teigia Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras.
Penktadienį džiaugsmingai sutiktas Čiklajuje Leonas XIV, manoma, apie šias problemas kalbės sekmadienį susitikdamas su Amazonijos regiono ir vietinėmis čiabuvių bendruomenėmis.
Pirmadienį Limoje jis aukos paskutines savo vizito šalyje Mišias, o vėliau grįš į Vatikaną.
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