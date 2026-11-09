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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Henriko Daktaro grupuotės paslaptys ir supančios mirtys: štai kaip vienas šūvis pakeitė viską

Iš archyvo
2026-11-09 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-09 20:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje ir šio amžiaus pradžioje Kaune žmogžudysčių buvo nė kiek ne mažiau nei kituose miestuose. Čia irgi po velėna buvo kišami savi, neatsižvelgiant nei į giminystės ryšius, nei į draugystę.

Henrikas Daktaras Audriaus Bareišio nuotr.
GALERIJA (119)

Paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje ir šio amžiaus pradžioje Kaune žmogžudysčių buvo nė kiek ne mažiau nei kituose miestuose. Čia irgi po velėna buvo kišami savi, neatsižvelgiant nei į giminystės ryšius, nei į draugystę.

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Bet visa tai buvo daroma daug subtiliau. „Tulpiniai“, Gaidjurgis ir kiti žudė patys, po to žudydavo tuos, kurie nužudė, ir vis tiek yla išlindo iš maišo. Kauniečiai nagų prie saviškių nekišo.

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„Kileris“ atvažiuodavo iš Rusijos ar Užkaukazės, padarydavo darbą, pasiimdavo uždirbtą dalį ir išnykdavo. Užtat ir šiandien, kai atkasinėjami panevėžiečiai ar klaipėdiečiai, kur yra bent pusšimtis kauniečių, nežino niekas. Plačiau apie tai 2003-siais buvo rašoma kriminalinių naujienų laikraščio „Akistata“ archyvuose.

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Mirė nuo ligų

Keletas „Daktarams“, kurių lyderis buvo Henrikas Daktaras, priskiriamų vyrų pačiame jėgų žydėjime mirė sava mirtimi. Vos 40 metų nuo kepenų cirozės mirė Algimantas Brusokas (Štrausas).

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Jo laidotuvėse dalyvavo ir buvo už tai nubaustas, nes pažeidė prevencinį įstatymą, Zymantas Janiselis (Jautis). Šis 35 metų vyras mirė po kelių mėnesių nuo kasos nekrozės.

Tai buvo 1998-aisiais. Po dvejų metų, lapkričio mėnesį, Nidoje mirė Vidmantas Siaurusevičius (Siauras, 42 m.). Manoma, kad jis padaugino narkotikų.

Snaiperio šūvis

Didžiausią rezonansą paskutiniu metu sukėlė Lietuvos bokso federacijos prezidento, „Daškinių“ grupuotės lyderio Remigijaus Daškevičiaus (Daškė, 33 m.) žūtis. R. Daškevičius buvo nušautas Vilniuje 2001-ųjų lapkričio 24-ąją, apie 23 valandą 8 minutės, kai išėjo iš Senamiestyje esančios picerijos „Šv. Valentinas“.

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(119 nuotr.)
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Profesionalus žudikas buvo įsitaisęs priešais piceriją, kurioje mėgo lankytis Daškė, esančiame bute. Butas buvo išnuomotas pasinaudojus pavogtu pasu. Jame buvo rastas ir ginklas, iš kurio paleistas mirtinas šūvis. Tai medžioklinis graižtvinis šautuvas su optiniu taikikliu.

Šis ginklas metų pradžioje buvo pavogtas iš vieno pakaunės ūkininko namų Narėpų kaime. Nusikaltėliai į vidų pateko išdaužę langą. Jie išsinešė seifą, kuriame buvo graižtvinis ir du lygiavamzdžiai šautuvai.

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Tuoj po įvykio prokurorai sakė, kad ši žmogžudystė Lietuvoje neturi analogų. Ligi šiol visi nusikaltimai buvo padaryti sprogdinant, šaudant iš pistoletų ar automatų. Anot tuometinio Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro Ramučio Jancevičiaus, žmogžudystės vykdytojo reikia ieškoti Rusijoje.

Ne vienas Lietuvos nusikaltėlis teisėsaugos pareigūnams yra prisipažinęs, jog praeityje, suvedant sąskaitas su konkurentais, žudikai buvo samdomi iš Latvijos, Ukrainos. Tačiau pastarieji paprastai šaudydavo iš automatų – taip, girdi, patikimiau. Tuo tarpu rusų nusikalstamos grupuotės naudojasi snaiperių paslaugomis.

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Remigijus irgi buvo nušautas vienu šūviu. „Rusiškąją“ samdomo žudiko versiją stiprino ir dar viena aplinkybė – R. Daškevičius paskutiniu metu buvo apsistojęs Kaliningrado srityje, ten vertėsi komercija. Iš pat pradžių buvo tiriamos trys žmogžudystės versijos: verslo reikalai, negrąžintos skolos, kontrabanda.

Kolonijoje – kaip sanatorijoje

Apie „Daškinius“, o tiksliau – Žaliakalnio grupuotę, imta kalbėti 1985-aisiais. Tada jauni vyrai rinkdavosi sportuoti „Elektronikos“ sporto salėje. Iš pradžių buvo tik nekaltas chuliganizmas, kuris vėliau peraugo į nusikalstamą veiklą.

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Atitarnavęs armijoje jau patyręs sportininkas R. Daškevičius kartu su kitais boksininkais, imtynininkais budėdavo restoranuose, saugodavo įvairius objektus. Galų gale reketo klestėjimo metais apsauga tapo reketo priedanga.

Visi kooperatyvai tais 1989 – 1990 metais mokėjo duokles nusikaltėliams. Kaune reketo lyderiai buvo „daktariukai“, tad dėl savo riekės „daškiniams“ teko pakovoti. Jauni vyrai savo dalį išsikovojo.

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R. Daškevičius buvo suimtas reketuojantis vieną Jonavos verslininką 1990-aisiais. Nors už buvusį sportininką užsistojo ne vienas žinomas kaunietis, krepšininkai, byla nukeliavo iki aukščiausiojo Teismo, kuris ir nuteisė „Daškinių“ lyderį septyneriems metams nelaisvės.

Likę bičiuliai nepamiršo Pravieniškėse kalinčio Remigos. Kolonijoje jis gyveno kaip sanatorijoje: žiūrėjo palydovinės televizijos programas, gėrė prabangiausius gėrimus. Tiesa, dėl lyderio vardo turėjo pakovoti, netgi buvo papuolęs į ligoninę, bet savo pasiekė.

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Savo pasiekė ir laisvėje likę draugai: atkalėjus ketverius metus kolonijos vartai atsivėrė. Tačiau grįžus vėl teko kovoti dėl vietos po saule. Didžiausią pelną nusikalstamoms gaujoms atnešęs privatizavimas jau buvo pasibaigęs, reketas daug pajamų irgi neduodavo.

Ir vis dėlto kiek pasitrankęs ir pagirtuokliavęs R. Daškevičius savo nišą surado: už atitinkamą užmokestį padėdavo verslininkams susigrąžinti skolas. Tai, ką dabar oficialiai daro ne viena bendrovė, „daškiniai“ darė prieš septynerius metus. Ir, ko gero, darė efektyviau – mažai kas drįsdavo prieštarauti treniruotiems vyrukams.

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Po to kuriam laikui dingęs iš akiračio, R. Daškevičius pasirodė kostiumuotas šalia verslo ir sporto garsenybių. O tapus Bokso federacijos prezidentu, nusikaltėlių pasaulio autoritetui atsivėrė ir aukštuomenės salonų durys.

Apsauga bejėgė

1999 metais R. Daškevičius, nors ir stengėsi nebendrauti su nusikalstamo pasaulio atstovais, buvo įrašytas į Kauno miesto policijos Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnybos operatyvinę įskaitą, jam uždrausta bendrauti su kai kuriais kriminalinei policijai žinomais asmenimis.

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Nors viešai nebuvo skelbiama, kokios aplinkybės lėmė šiuos apribojimus, tačiau nebuvo neigiama, jog jie galėjo būti susiję ir su Kaune veikusia bendrove „Tora“, importavusia tabako gaminius ir prekiavusia su Kaliningrado srities verslininkais. Šį spėjimą sustiprino ir faktas, jog R. Daškevičius buvo gavęs laikiną leidimą gyventi Kaliningrado srityje. Manoma, jog R. Daškevičius buvo pakviestas būti bendrovės „stogu“.

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„Toros“ vardas buvo siejamas ir su cigarečių kontrabanda į Vokietiją – šios šalies pareigūnai sulaikė apie 5 milijonų litų vertės nelegalų krovinį. Vokietijoje sulaikius kontrabandinį cigarečių krovinį, vokiečiai dėl to kaltino siuntėjus, o šie nenorėjo prisipažinti esantys kalti dėl jos pradingimo.

Keistas sutapimas: maždaug tuo pačiu laiku R. Daškevičius pasisamdė keletą apsaugos firmos darbuotojų, kurie jį saugojo vos ne kiaurą parą. Deja, neišsaugojo. Apsaugininkai į šūvį nesureagavo.

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Tai rodo, kad jei norima ir būtina, kad ir kiek žmonių saugos, kad ir kokių apsaugos priemonių bus imtasi – niekas nepadės, žudikas savo darbą atliks. Trys sargybiniai sėdėjo automobilyje „Audi 100“ šalia picerijos, buvo ginkluoti, bet tam vieninteliam šūviui už akių neužbėgo.

Ir pelno, ir pavojaus – tiek pat

Nors „Toros“ vardas buvo siejamas su kontrabanda, R. Daškevičiaus pavardė niekur oficialiai nefigūravo, bet jis nuolat buvo pastebimas tarp kontrabandininkų. 1999 metų sausį prie Kauno pasaloje buvo sušaudytas iš Kaliningrado srities važiavęs Aleksandras Kudriašovas (Kudriašas).

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Prieš žmogžudystę su juo bendravo ir Daškė. Tuo tarpu Kudriašas policijai buvo žinomas kaip vienas iš pagrindinių narkotikų tiekėjų į Lietuvą. Buvo keliama net tokia versija – žuvusiojo „verslą“ bei ryšius norėjo perimti R. Daškevičius.

Žodžiu, ta versija, kad Lietuvos bokso federacijos prezidentas padėjo galvą dėl kontrabandos, pasitvirtino. Kalbama, kad policijai netgi pavyko išsiaiškinti, jog žmogžudystės užsakovai kauniečiai praradę milijonines sumas. Daškė gavo pinigus ir turėjo garantuoti, kad cigarečių siuntos pasiektų užsakovus, o kroviniui įstrigus muitinėje pinigų negrąžino. Manoma, kad R. Daškevičius skolų turėjo ir Kaliningrade.

Mes jau iš pat pradžių rašėm, kad banditai miršta jauni. Dabar dar galim tik patvirtinti šią versiją ir pridurti, kad tiek alkoholio, tiek cigarečių prekyba yra labai pavojingas verslas. Akcizu apmokestintos prekės nusikaltėlių pasauliui – pats riebiausias pelno kąsnis. Ypač tiekiant šias prekes į Rusiją.

Buvo laikas, kai Kaliningrado laisvojoje ekonominėje zonoje tabakas, kaip ir kitos prekės, nebuvo apkrautos jokiais mokesčiais. Kai valdžia pamatė, kad verslininkai iš tabako uždirba apie 80 milijonų dolerių, nutarė pasiimti kąsnį sau ir įvedė kvotas, kurias reikėjo pirkti aukcionuose.

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Tada ir prasidėjo mūšis tarp rinką jau išsikovojusių verslininkų ir nusikaltėlių pasaulio. Nepavykus susitarti gražiuoju verslininkai buvo „padėti į vietą“. Buvo nušautas kompanijos „Mišel“, stambiausios srityje importuotojos, generalinis direktorius Grigorijus Pridancevas, „Kvest“ direktorius Jurijus Volkovas.

Neaišku, kiek tai susiję su Lietuva, bet kalbama, kad ir J. Volkovas, ir vienas geriausių R. Daškevičiaus draugų Gintautas Bakanauskas (Bakanas) buvo nušauti iš to paties ginklo. Dar vienas įdomus sutapimas: J. Volkovo žudikas laukė ant garažo stogo. Panašiai Kaune buvo nužudytas Lietuvos dziudo federacijos prezidentas Vaidas Stankevičius (Smauglys). Jis siejamas su prekyba alkoholiu.

Turto dalybos

Bijodamas būti persekiojamas dėl praeities, vienu turtingiausių Kauno šešėlinės ekonomikos žmonių laikytas R. Daškevičius pinigus investuodavo į akcijas, nekilnojamąjį turtą. Ir tai darė ne savo, o giminaičių ir pažįstamų vardu. Net namo federacijos prezidentas nespėjo nusipirkti, nors apie jį dažnai pasvajodavo. Žmona Gelija ir du maži vaikai – Remigijus ir Germanas – tėvui žuvus liko gyventi trijų kambarių bute.

Dar nepalaidojus nušautojo, Kaune ėmė sklandyti kalbos, kad nusikaltėlių pasaulis jau dalijasi Daškės turtus. R. Daškevičiaus turtą bandė perimti ir jo žmonos Gelijos motinos sugyventinis Edmundas Bilinskas (Bilynas, Edmukas, 36 m.). Šiuo metu jis suimtas kaip įtariamasis neteisėtu laisvės atėmimu ir turto prievartavimu. Toje pačioje byloje suimti Darius Smaleckas ir Remigijus Bertašius. Pirmasis – jurbarkietis, o Remigijus iš Tauragės. Abu jie E. Bilinsko užsakymu Kaune užpuolė ir paėmę įkaitais reikalavo pinigų iš verslininkų S. Z. ir D. Z.

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Nuo E. Bilinsko grupuotės jau ne kartą nukentėjo ir Redas Ivanauskas (Lūpdažis). Redas ir kitas kaunietis – Giedrius Polita (Krasavčikas) – buvo kartu su R. Daškevičiumi picerijoje tą lemtingą naktį, kai nuaidėjo mirtinas šūvis. Abu jie trumpam buvo sulaikyti. Jų automobilyje buvo rastas šratinis pistoletas, bet daugiau jokių įkalčių, todėl abu po apklausos buvo paleisti. E. Bilinskas, matyt, turi duomenų, kad dalis Daškės turto gali būti nusėdęs pas Lūpdažį, todėl jį nuolat terorizuoja. Iš Redo buvo atimtas mersedesas, o kai jis nusipirko „Audi A8“, neteko ir šio automobilio. Ne vieną kartą Lūpdažis buvo sumuštas, tačiau į policiją iki šiol nesikreipė.

Nušovus Kauno „Daškinių“ grupuotės lyderį R. Daškevičių teisėsaugininkai prognozavo, jog kils naujas nusikaltimų protrūkis, galbūt kris dar ne vienas iš vadinamojo Kauno nusikalstamo pasaulio.

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