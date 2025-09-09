Žinia iš Lenkijos: dėl „Zapad“ aklinai uždaroma siena su Baltarusija

„Kaip žinote, penktadienį labai agresyvūs Rusijos ir Baltarusijos manevrai prasidės labai arti Lenkijos sienos. Tai turi pasekmių. Atsakas – manevrai mūsų pusėje. Šių manevrų tikslas, be kita ko, yra Suvalkų koridorius, kuris šiuo metu yra imituojamų veiksmų tikslas. Susiduriame su vis daugiau provokacijų iš Rusijos ir Baltarusijos pusės. Todėl, atsižvelgdami į „Zapad“ manevrus, vidurnaktį iš ketvirtadienio į penktadienį uždarysime sieną su Baltarusija, įskaitant geležinkelio pervažas“, – antradienį prieš vyriausybės posėdžio pradžią sakė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
„Zapad-2025“: viskas, ką reikia žinoti apie Rusijos ir Baltarusijos pratybas
Rusija ir Baltarusija šį rudenį rengia mažesnio masto, tačiau įtampos nemažinančias karines pratybas „Zapad-2025“. Ekspertai ramina, kad tiesioginio puolimo prieš NATO šalis šįkart tikėtis neverta, tačiau analitikai perspėja – Maskva ir Minskas išnaudoja šias pratybas ilgalaikiams planams stiprinti savo karinį potencialą ir ruošiasi galimiems konfliktams ateityje.
Bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad“ nuolat kelia nerimą Europoje. Nors jos formaliai pristatomos kaip gynybinės, šios pratybos jau daugiau nei dešimtmetį kursto įtampą Baltarusijos santykiuose su kaimyninėmis šalimis. Šių metų rugsėjį jos vėl vyks.
Penktosios pratybos „Zapad-2025“ bus sumažintos ir perkeltos toliau nuo sienos, tačiau jos vis tiek kelia įtarimų.
Pastarąjį kartą vykusios „bendros pratybos“ – „Union Resolve“ 2022 m. pradžioje – buvo pasitelktos kaip priedanga Rusijos puolimo pajėgoms, kurios vasarį įsiveržė į Ukrainą, telkti.
Šį kartą Baltarusijos ekspertai, su kuriais kalbėjosi „Kyiv Independent“, teigia, kad Baltarusijos puolimas prieš NATO šalis yra mažai tikėtinas.
