Zelenskis pažadėjo ryžtingą atsaką po to, kai per Rusijos smūgius žuvo 18 žmonių

Į tai reaguodamas Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo imtis griežtų atsakomųjų veiksmų.

Gelbėtojai antrajame pagal dydį Ukrainos mieste Charkive, esančiame netoli sienos su Rusija, traukė išgyvenusiuosius iš smilkstančių griuvėsių, nuo smūgių užsidegus ir apgriuvus daugiabučiams namams, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.

„Paprastas gyvenimas yra tai, ką Rusija laiko grėsme sau. Valstybė yra tipiškas teroristas“, – vakare kreipdamasis į tautą niūriai kalbėjo V. Zelenskis ir pridūrė, kad per išpuolius buvo sužeista 130 žmonių.

„Tegul Rusijoje žino, kad ukrainiečių charakteris ne toks, jog nežinotų, kaip į tai atsakyti, – teigė V. Zelenskis. – Rusijos karas neišvengiamai sugrįš namo, ten, iš kur šis blogis kilo ir kur jis turi būti numalšintas.“

Charkivo srities gubernatorius Olehas Synjehubovas sakė, kad per naktinį antskrydį, per kurį taip pat buvo sužeista daugiau kaip 50 žmonių, žuvo aštuoni žmonės. Vėlų antradienio vakarą O. Synjehubovas pranešė apie naują smūgių seriją Charkive, per kurią buvo sužeisti keturi žmonės.

Išgirdusi pirmąjį sprogimą Oleksandra Terechovič išbėgo į savo namų koridorių, kad apsisaugotų. Pasak jos, antrasis sprogimas nugriaudėjo gretimame pastate, išdauždamas jos langus ir duris.

„Ašarų nebeliko. Mūsų šalis jau dvejus metus išgyvena tai, kas vyksta. Gyvename, jausdami siaubą viduje“, – sakė ji AFP.

Vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenko gyrė gelbėtojus, kurie, pasak jo, iš griuvėsių ištraukė 27 išgyvenusius žmones. Jis paskelbė dramatišką filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip darbininkai išlaisvina žmogų, kuris kelias valandas buvo įstrigęs šaltyje.

Rusijos pajėgos savo invazijos, pradėtos 2022 metų vasarį, pradžioje siekė perimti Charkivo – labiausiai per naktinius smūgius nukentėjusio miesto – kontrolę.

Ukrainiečių pajėgos nustūmė Maskvos kariuomenę, tačiau nuo to laiko ji nuolat apšaudo miestą.