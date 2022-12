Zelenskis pareiškė: Putinui mirus, karas nebesitęs

V. Zelenskis apie tai kalbėjo „Netflix“ platformoje transliuojamoje laidoje „My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman“ (liet. „Mano kito svečio nereikia pristatyti su Davidu Lettermanu“).

Pokalbyje V. Zelenskis sakė, kad karo Ukrainoje eiga priklausys nuo karinės pagalbos Ukrainai, ypač ir JAV, nes ginklų tiekimo padidėjimas gali paspartinti Ukrainos kariuomenės puolimą.

Ukrainos lyderio teigimu, visų šalies teritorijų atkariavimas pažymės karo prieš Rusiją pabaigą. Prezidentas pabrėžė, kad dabar karo užbaigimo klausimas yra vienas svarbiausių.

„Esu atsakingas žmogus ir suprantu, ką žmonėms reiškia girdėti, kada baigiasi karas. Nes tai yra svarbiausias dalykas. Aš su tokiais dalykais nežaidžiu. Mums karo pabaiga, kad ir kaip tai skambėtų, nesvarbu, kaip kas tuo tiki ar ne... Pabaiga bus tada, kai atgausime savo žemes ir priartėsime prie savo sienų“, – sakė laidoje kalbėjo V. Zelenskis.

Šalies vadovas pridūrė, kad apie karo įšaldymą negali būti nė kalbos. Ukraina suinteresuota visų savo teritorijų išlaisvinimu, o ne derybomis su okupantais, sakė jis.

Kartu V. Zelenskis pridūrė, kad, jo supratimu, Kremliaus propaganda išplovė Rusijos visuomenei smegenis ir sugebėjo ją įtikinti, kad „Ukrainos niekada nebuvo“.

„Deja, pasakysiu atvirai: jie nugalėjo savo visuomenę. Jie nugalėjo savo protą. Kad ši invazija suveiktų, reikėjo juos visiškai panardinti į šį informacinį burbulą: kad nėra ukrainiečių, kad jie neturi kalbos, paveldo, istorijos, kad visa tai praradome sugriuvus Sovietų Sąjungai, kad laikinai atsiskyrėme“, – apie Rusijos propagandą kalbėjo prezidentas.

Įdomu tai, kad V. Zelenskis mano, kad karas pasibaigtų, jei mirtų Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Jo teigimu, autoritariniame režime daug kas priklauso nuo vieno žmogaus.

„Todėl tokiam žmogui išėjus, institucijos sustoja. Taip buvo ir SSRS laikais. Viskas sustojo. Jiems bus sunku. Jie užsiims vidaus, o ne užsienio politika“, – tvirtino V. Zelenskis.