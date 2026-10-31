Zelenskis atvyko į Stambulą

Valstybės vadovas apie tai pranešė socialiniame tinkle „Facebook“, skelbia „Ukrinform“.
„Su komanda nusileidome Stambule. Laukia svarbios derybos su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu. Siekiame sustiprinti savo žmonių apsaugą, dvišalę partnerystę su Turkija ir realias diplomatines perspektyvas. Yra svarbių klausimų, susijusių su laivyba Juodojoje jūroje. Taip pat numatytas susitikimas su ekumeniniu patriarchu Baltramiejumi“, – parašė jis.
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