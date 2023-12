Zelenskis atvyko į Baltuosius rūmus su Joe Bidenu derėtis dėl JAV pagalbos Kyjivui

Po derybų su Kongreso nariais V. Zelenskis išlipo iš juodo visureigio ir buvo palydėtas į patalpas, kur Ovaliajame kabinete susitiks su J. Bidenu.

Maskvai paskelbus, kad pasiekė naujų laimėjimų mūšio lauke, o Kremliui pareiškus, kad bet kokia nauja pagalba Kyjivui „patirtų fiasko“, V. Zelenskio bandymas išlaikyti pagrindinę Ukrainos rėmėją atsitrenkė į realią padėtį, kur vyrauja karšti JAV vidaus politikos nesutarimai.

Respublikonų kontroliuojamų Atstovų Rūmų pirmininkas Mike'as Johnsonas (Maikas Džonsonas) po susitikimo su V. Zelenskiu tvirtino, kad jo partija nepritars JAV prezidento prašymui skirti Kyjivui 60 mlrd. dolerių (55,6 mlrd. eurų), nebent demokratai sutiks su jų reikalavimais imigracijos klausimu.

„Atrodo, kad Bideno administracija prašo milijardų papildomų dolerių be tinkamos priežiūros, be aiškios laimėjimo strategijos ir be jokių atsakymų, kuriuos, mano nuomone, Amerikos žmonės turi gauti“, – žurnalistams sakė M. Johnsonas.

Ukrainos prezidentas, kuris vilkėjo juodą megztinį su nedideliu Ukrainos trišakio simboliu ir alyvuogių žalios spalvos kariškas kelnes, susitikimo su M. Johnsonu nekomentavo, tačiau sakė, kad jo pokalbiai su Senato vadovais buvo „draugiški ir nuoširdūs“.

Po susitikimo su J. Bidenu, kuris nuo pat invazijos pradžios yra tvirtas Kyjivo remėjas, planuojama bendra prezidentų spaudos konferencija.

Rusijos pajėgos tvirtina gerokai pasistūmėjusios

81 metų J. Bidenas pakvietė 45-erių V. Zelenskį į Vašingtoną praėjus kelioms dienoms po to, kai Baltieji rūmai įspėjo, kad, nesusitarus su Kongresu, pinigai Ukrainai baigsis iki metų pabaigos.

JAV respublikonai atsisako nusileisti, jei J. Bidenas nesutiks imtis priemonių dėl JAV ir Meksikos sienos apsaugos ir imigracijos reformos – vieno iš sunkiausiai sprendžiamų klausimų JAV politikoje.

Senato demokratų daugumos lyderis Chuckas Schumeris (Čakas Šumeris) po susitikimo su V. Zelenskiu perspėjo, jog Kyjivui pagalbos reikia greitai, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino pajėgos nesutriuškintų Ukrainos.

Kremlius antradienį neteikė didelės reikšmės bet kokio būsimo JAV finansavimo pasekmėms ir pareiškė, kad bet kokia tolesnė Vašingtono pagalba Kyjivui patirs fiasko.

„Svarbu, kad visi suprastų: dešimtys milijardų dolerių, supumpuoti į Ukrainą, nepadėjo jai pasiekti sėkmės mūšio lauke“, – sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

„Dešimtys milijardų dolerių, kuriuos nori prisipumpuoti Ukraina, taip pat ves į tą patį fiasko“, – tvirtino jis.

Rusijos pajėgos tuo metu tvirtina gerokai pasistūmėjusios Pietų Ukrainoje aplink Novopokrovkos kaimą Zaporižios regione. Kyjivas šio pranešimo nekomentavo, bet sakė, kad rusų atakos tęsiasi palei visą fronto liniją, taip pat ir pietuose.