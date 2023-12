Vienoje iš 2014-aisiais okupuotų teritorijų iškilo Ukrainos vėliava

Apie tai jis paskelbė „X“ (buvusiame „Twitter“):

„Dėkoju mūsų didvyriams, mūsų karališkosios brigados, 24-osios mechanizuotosios brigados, pavadintos karaliaus Danylo Halyčio vardu, šturmo grupei!

Nepaisydami sudėtingų sąlygų, jie užėmė vieną iš Horlivkos terikonų ir užėmė priešo pozicijas. Dabar ten plevėsuoja Ukrainos vėliava“.

I thank our heroes, the assault group of our royal brigade, the 24th Mechanized Brigade named after King Danylo Halytskyi!



Despite the challenging conditions, they captured one of the slagheaps within Horlivka and took over enemy positions. The Ukrainian flag 🇺🇦 is now flying