Zelenskio humoro jausmas nepaliko abejingų – papasakojo anekdotą apie kariaujančią Rusiją

Kalbėdamas „Netflix“ platformoje transliuojamoje laidoje „My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman“ (liet. „Mano kito svečio nereikia pristatyti su Davidu Lettermanu“), V. Zelenskis sakė, kad ukrainiečiai turi mažai progų švęsti. Tačiau nuo beprotybės gelbsti humoro jausmas, nes visos informacijos apie rusų žiaurumus fone sunku išlikti ramiems.

Štai kodėl V. Zelenskis pakvietė laidos vedėją D. Lettermaną pasiklausyti pokšto – Ukrainos prezidentas nusprendė pajuokauti, kaip odesiečiai diskutuoja apie arą.

„Susitiko du odesiečiai... Ir vienas sako kitam:

- Na, kaip ten situacija, ką jie sako?

- Na, jie sako, kad tai karas.

- Kas per karas?

- Rusija kariauja su NATO!

- Rimtai?!

- Taip, taip, karas, Rusija kariauja su NATO.

- Ir kaip ten?

- Na, kaip ten... Žuvo 70 tūkstančių rusų kareivių, visos raketos beveik išnaudotos, daug technikos sulaužyta, susprogdinta. Tokia situacija.

- O kaip NATO?

- O kaip NATO? NATO dar neatėjo!

Vaizdo įrašas, kuriame V. Zelenkis pasakoja šį anekdotą, netrukto išplisti internete. Ukrainiečiai socialiniuose tinkluose aktyviai komentuoja prezidento pokštą ir prisipažįsta, kad humoro jausmas tikrai padeda išgyventi baisius įvykius.