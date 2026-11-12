Witkoffas: JAV, Rusija ir Ukraina surengs naują derybų raundą

„Manau, kad padarėme pažangą. Tikriausiai tai įvyko šįryt. Žmonės nemanė, kad atnaujinsime trišales derybas. Tačiau jas atnaujinome ir susitarėme dėl naujo susitikimo. Būtent to nori prezidentas Donaldas Trumpas“, – sakė jis.
S. Witkoffas taip pat patvirtino, kad prie kito derybų dėl karo Ukrainoje raundo prisijungs ir Europos atstovai.
„Jie yra mūsų partneriai, todėl svarbu, kad dalyvautų“, – žurnalistams sakė jis.
Kitas specialusis pasiuntinys J. Kushneris susitikimą su V. Putinu pavadino dalykišku ir pažymėjo, kad jis taps pagrindu tolesnėms daugiašalėms deryboms.
„Apskritai labai išsamiai ir nuodugniai aptarėme visus klausimus. Tikiuosi, šios diskusijos taps pagrindu tolesnėms daugiašalėms deryboms“, – pabrėžė J. Kushneris.
JAV pasiuntiniai vyks į Dubliną
Dabar JAV pasiuntiniai vyks į Dubliną, kur susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir informuos jį apie derybų Maskvoje rezultatus.
Kaip jau buvo pranešta, per bendrą spaudos konferenciją su JAV prezidento atstovais V. Putinas pasiūlė surengti humanitarinę operaciją Kostiantynivkoje – panašią į tą, kuri buvo organizuota Oleškose. Jis pareiškė, kad Rusija esą visiškai kontroliuoja Kostiantynivką ir yra pasirengusi užtikrinti humanitarinės misijos saugumą. V. Putinas taip pat teigė, kad mieste likę iki 500 civilių gyventojų, o Rusijos okupantams prireiktų iki penkių parų miestui išminuoti.
V. Putinas taip pat pareiškė norintis „amžinos taikos“ Ukrainoje. Be to, jis sakė, kad Rusija nesutiks, jog suteikiant Kyjivui saugumo garantijas Ukrainoje būtų dislokuota užsienio kariuomenė. Pasak Kremliaus vadovo, tokie kariniai daliniai esą taptų „teisėtu Rusijos taikiniu“. Jis patikino, kad į Ukrainą pasiuntus Europos karių karas atsinaujintų.
Taip pat pranešama, kad V. Putinas linksmino D. Trumpo pasiuntinius anekdotu. S. Witkoffui ir J. Kushneriui jis papasakojo istoriją apie „pinigus iš spintelės“, išpopuliarėjusią po to, kai 2013 m. ją papasakojo buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Janukovyčius. V. Putinas šią istoriją susiejo su Rusijos ir Europos dialogo problemomis ir paprašė JAV atstovų „padirbėti“ su Europa.
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