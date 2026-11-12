Kęstutis Budrys: Lietuva turi būti atstovaujama derybose dėl Ukrainos

„Geriausia, kad prie derybų stalo sėdėtų tie, kurių interesus tiesiogiai tai veikia (…). Lietuva, būdama visiškai pakraštyje, turėdama sieną tiek su Rusija, tiek su Baltarusija, privalo būti atstovaujama“, – ketvirtadienį LRT televizijoje kalbėjo ministras.
Reikėtų ieškoti būdų, kaip apibendrinti visų valstybių interesus
Pasak jo, jeigu prie derybų stalo nebūtų vietos visoms suinteresuotoms valstybėms, reikėtų ieškoti būdų, kaip apibendrinti jų interesus ir joms atstovauti. K. Budrio teigimu, šiuo metu tai galėtų užtikrinti ES institucijos.
Ministras taip pat pabrėžė, kad diskusijos dėl derybų su Rusija turėtų vykti tik susitarus dėl Ukrainos saugumo garantijų.
„Mes turime tai daryti ir kalbėtis net apie tai tik po to, kai bus susitarta, kokios gi saugumo garantijos bus Ukrainai. Kol to nėra, visa kita yra dūmų užsklanda ir Putino svajonių įgyvendinimas“, – sakė K. Budrys.
Jo teigimu, Rusijos tikslai neapsiriboja Ukraina – Maskva siekia turėti įtakos zonas Europoje, išstumti iš jos JAV ir susilpninti NATO.
K. Budrys taip pat pažymėjo, kad Europa turi aktyviau ginti savo interesus galimose derybose su Rusija ir toliau remti Ukrainą.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šią savaitę pareiškė, kad Europa šį mėnesį turėtų išrinkti savo atstovą deryboms dėl karo užbaigimo. JAV pasiuntinys Jaredas Kushneris taip pat paragino Europą paskirti vieną asmenį, kuris jai atstovautų derybose.
Šis klausimas turėtų tapti pagrindine diskusijų tema per Dubline vyksiantį Europos politinės bendrijos (EPC) viršūnių susitikimą.
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