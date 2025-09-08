Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Watersas šeštadienį Berlyne kreipsis į protestuotojus dėl karo Gazos Ruože

2025-09-08 17:13 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 17:13

 Roko grupės „Pink Floyd“ įkūrėjas Rogeris Watersas planuoja kalbėti savaitgalį Berlyne vyksiančiame dideliame proteste dėl karo Gazos Ruože, pirmadienį pranešė vietos politikai.

Izraelis plečia savo karines operacijas: Gazos Ruože pražudė 12 žmonių (nuotr. SCANPIX)

 Roko grupės „Pink Floyd" įkūrėjas Rogeris Watersas planuoja kalbėti savaitgalį Berlyne vyksiančiame dideliame proteste dėl karo Gazos Ruože, pirmadienį pranešė vietos politikai.

1

R. Watersas kreipsis į protestuotojus vaizdo ryšiu iš Niujorko ryšiu, sakė viena iš šeštadienį vyksiančios demonstracijos organizatorių Sahra Wagenknecht, vadovaujanti populistiniam Sahros Wagenknecht aljansui (BSW). 

TAIP PAT SKAITYKITE:

S. Wagenknecht atmetė kaltinimus antisemitizmu, mestus roko žvaigždei, kuri per savo koncertus sulaukė protestų ir kritikos dėl paramos judėjimui „Boikotas, išėjimas ir sankcijos“ (Boycott, Divestment, and Sanctions, BDS), kuriuo skatinamas spaudimas Izraeliui dėl jo elgesio okupuotose palestiniečių teritorijose.

„Nemanau, kad Izraelio vyriausybės kritika turėtų būti vadinama antisemitizmu“, – sakė S. Wagenknecht, kurios partija, įkurta tik praėjusių metų pradžioje, nugrimzdo į sąlyginę užmarštį po to, kai per vasario mėnesį Vokietijoje vykusius rinkimus nepateko į parlamentą.

„Niekada neičiau išvien su tais, kurie abejoja Izraelio teise egzistuoti“, – sakė ji, pridurdama, kad niekada negirdėjo R. Waterso sakant ką nors panašaus.

R. Watersas 2022 m. skandalingai pagarsėjo savo atviru laišku, kuriame teigė, kad Vakarai turėtų nutraukti ginklų tiekimą Kyjivui, kaltino prezidentą Volodymyrą Zelenskį leidus Ukrainoje „kraštutinį nacionalizmą“ ir ragino jį „nutraukti šį kruviną karą“.

Šeštadienio demonstracija Berlyne vyks su šūkiu „Sustabdykite genocidą Gazoje!“.

Priešingai nei konservatorių vadovaujama Berlyno vyriausybė, S. Wagenknecht ne kartą Izraelio karinę kampaniją Gazoje, surengtą atsakant į 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“  išpuolius, pavadino palestiniečių genocidu.

Izraelis tokius kaltinimus atmeta, pateisindamas tęsiamas atakas nuniokotoje pakrantės teritorijoje būtinybe išlaisvinti likusius įkaitus ir likviduoti „Hamas“. Tačiau nemažai vyriausybių ir pagalbos organizacijų teigia, kad atakų mastas ir jų sukeltos kančios niekaip nėra pateisinamos.

