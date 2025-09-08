Vokietijos eksportas liepą menko 0,6 proc., importas beveik nepakito

Didžiausios Europoje ekonomikos eksportas šiemet liepą įvertintas 130,2 mlrd. eurų, importas – 115,4 mlrd. eurų.
Eksportas vien tik į kitas Europos Sąjungos valstybes nares augo 2,5 proc., bet į kitas pagrindines rinkas menko: į JAV – 7,9 proc., į Kiniją – proc., į Jungtinę Karalystę – 3,1 procento.
Importas iš ES plėtėsi 2,5 proc., o iš kitų šalių – traukėsi 4,5 procento.
Per pirmus septynis šių metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, Vokietijos eksportas padidėjo labai kukliai iki 916,1 mlrd. eurų, importas išaugo 4,9 proc. iki 796,6 mlrd. eurų.
