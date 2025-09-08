Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijos eksportas liepą menko 0,6 proc., importas beveik nepakito

2025-09-08 14:11 / šaltinis: BNS
2025-09-08 14:11

Vokietijos prekių eksportas liepą, palyginti su ankstesniu mėnesiu, sumažėjo 0,6 proc., importas – 0,1 proc., rodo Federalinės statistikos tarnybos (Destatis) pirmadienį paskelbti duomenys.

Kiti visuotiniai Vokietijos rinkimai vyks 2025 metų rugsėjį

Vokietijos prekių eksportas liepą, palyginti su ankstesniu mėnesiu, sumažėjo 0,6 proc., importas – 0,1 proc., rodo Federalinės statistikos tarnybos (Destatis) pirmadienį paskelbti duomenys.

0

Didžiausios Europoje ekonomikos eksportas šiemet liepą įvertintas 130,2 mlrd. eurų, importas – 115,4 mlrd. eurų.

Eksportas vien tik į kitas Europos Sąjungos valstybes nares augo 2,5 proc., bet į kitas pagrindines rinkas menko: į JAV – 7,9 proc., į Kiniją – proc., į Jungtinę Karalystę – 3,1 procento.

Importas iš ES plėtėsi 2,5 proc., o iš kitų šalių – traukėsi 4,5 procento.

Per pirmus septynis šių metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, Vokietijos eksportas padidėjo labai kukliai iki 916,1 mlrd. eurų, importas išaugo 4,9 proc. iki 796,6 mlrd. eurų.

