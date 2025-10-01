Vokietijoje suimti trys įtariami „Hamas“ nariai, planavę žudynes

Įtariamieji buvo „Hamas“ „užsienio agentai“, tiekę šaunamuosius ginklus ir šaudmenis organizacijai, sakoma federalinių prokurorų pareiškime.
Du Vokietijos piliečiai ir vienas Libane gimęs vyras įtariami tiekę ginklus ir šaudmenis mažiausiai nuo 2025 m. vasaros.
„Ginklai turėjo būti panaudoti „Hamas“ žudynėms, nukreiptoms prieš Izraelio ar žydų institucijas Vokietijoje“, – teigė valdžios atstovai.
Saugumo pajėgos aptiko įvairių ginklų, įskaitant automatą AK-47, kelis pistoletus ir nemažą kiekį šaudmenų.
Palestiniečių grupuotė „Hamas“, Europos Sąjungos ir JAV laikoma teroristine organizacija, 2023 m. spalio 7 d. surengė precedento neturintį išpuolį Izraelyje. Teroristai nužudė 1200 žmonių ir daugiau nei 250 paėmė įkaitais. Žudynės išprovokavo karą Gazos Ruože.
„Hamas“ deklaruojamas tikslas – sunaikinti Izraelį ir įkurti islamo teokratiją Artimuosiuose Rytuose.
