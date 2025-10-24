Venesuelos prezidentas Maduro kreipėsi į JAV: „Ne beprotiškam karui, prašau!“

N. Maduro žodžiai nuskambėjo po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė davęs leidimą imtis slaptų veiksmų prieš Venesuelą, ir intensyvėjant JAV karinei kampanijai prieš įtariamus narkotikų prekeivius Karibų jūroje ir Ramiajame vandenyne.
„Taikai taip, taikai taip visiems laikams, taika visiems laikams. Ne beprotiškam karui, prašau!“ – N. Maduro sakė per susitikimą su profsąjungomis, palaikančiomis kairiųjų lyderį, kuris pats yra buvęs autobuso vairuotojas ir profsąjungų lyderis.
JAV, vykdydamos vadinamąsias kovos su narkotikais priemones, dislokavo radarams nematomus karo lėktuvus bei laivus, tačiau kol kas nepateikė įrodymų, kad jų taikiniai – aštuoni laivai ir vienas pusiau panardinamas laivas – buvo skirti narkotikams gabenti.
Per JAV smūgius, kurie prasidėjo rugsėjo 2 dieną, žuvo mažiausiai 37 žmonės, rodo AFP duomenys, pagrįsti informacija iš JAV. Dėl šios kampanijos išaugo įtampa regione, o N. Maduro apkaltino Vašingtoną, kad šis siekia pakeisti režimą.
Ketvirtadienį vėlai vakare Trinidado ir Tobago, esančio prie pat Venesuelos krantų, vyriausybė paskelbė, kad spalio 26-30 d. jos sostinėje prisišvartuos JAV karo laivas.
Trinidado užsienio reikalų ministerija pranešė, kad JAV jūrų pėstininkų dalinys vykdys bendras pratybas su jos gynybos pajėgomis.
Du žuvusieji per JAV smūgius buvo iš Trinidado ir Tobago.
Pasiuntė bombonešį
Ketvirtadienį mažiausiai vienas JAV bombonešis B-1B praskrido virš Karibų jūros netoli Venesuelos krantų, rodo skrydžio stebėjimo duomenys – tai antras toks JAV karinių orlaivių jėgos demonstravimas per savaitę.
Iš sekimo svetainės „Flightradar24“ duomenų matyti, kad ketvirtadienio popietę B-1B skrido Venesuelos pakrantės link, tada apsisuko ir pasuko į šiaurę, po to dingo iš akiračio.
Per renginį Baltuosiuose rūmuose paklaustas apie pranešimus, kad JAV pasiuntė B-1B prie Venesuelos, D. Trumpas melagingai teigė, kad „tai netiesa“, ir pridūrė, kad Jungtinės Valstijos „nėra patenkintos Venesuela dėl daugelio priežasčių“.
Naujausias skrydis įvyko praėjus maždaug savaitei po to, kai JAV bombonešiai B-52 kelias valandas skraidė prie Venesuelos krantų.
JAV kariuomenė tą misiją apibūdino kaip pademonstruotą Vašingtono įsipareigojimą „aktyviai atgrasyti priešininko grėsmes, stiprinti įgulų mokymą ir užtikrinti pasaulinę pajėgų parengtį, būtiną reaguoti į bet kokią nenumatytą situaciją ar iššūkį“.
