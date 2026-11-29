„Mes neturime teisės priimti sprendimų dėl savo kūno, neturime teisės į saugumą ar sveikatos priežiūrą, įskaitant teisę nutraukti nėštumą“, – sakė viena iš eitynių organizatorių Aleksandra Loboda iš fondo „Matomosios“ (lenk. „Fundacja Widzialne“).
Ji pridūrė, kad pirmadienį baigiasi prezidentui skirtas terminas apsispręsti dėl šių įstatymų.
Prezidento atstovas spaudai Rafalas Leskiewiczius anksčiau radijo stočiai TOK FM sakė, kad sprendimas, kuris bus paskelbtas artimiausiomis dienomis, bus grindžiamas konstitucine gyvybės apsauga.
„Prezidentas ne kartą aiškiai pareiškė, kad nepritaria abortams“, – sakė R. Leskiewiczius.
Nebenumatytų laisvės atėmimo bausmę
Spalio 21 d. Lenkijos parlamento žemieji rūmai – Seimas – priėmė Baudžiamojo kodekso pataisą, kuria iš dalies dekriminalizuojamas moters sutikimu atliekamas nėštumo nutraukimas ir visiškai panaikinama baudžiamoji atsakomybė už pagalbą moteriai savarankiškai nutraukiant nėštumą. Taip pat priimtas įstatymas, kuriuo atkuriama galimybė nutraukti nėštumą esant sunkiems vaisiaus vystymosi sutrikimams.
Šia pataisa panaikinama Baudžiamojo kodekso 152 straipsnio 2 dalis, pagal kurią šiuo metu už pagalbą nėščiai moteriai neteisėtai nutraukiant nėštumą arba jos skatinimą tai padaryti numatyta iki trejų metų laisvės atėmimo bausmė.
Be to, įtraukta nauja 4 dalis, pagal kurią tam tikromis aplinkybėmis gydytojams, slaugytojams ir akušeriams nebūtų taikoma baudžiamoji atsakomybė, pavyzdžiui, kai medicininė procedūra būtina nėščiosios gyvybei ar sveikatai apsaugoti arba kai yra didelė sunkių, negrįžtamų vaisiaus vystymosi sutrikimų ar nepagydomos, gyvybei pavojingos ligos tikimybė.
Įstatymo projektą dar 2024 m. liepą pateikė Kairės ir Pilietinės koalicijos parlamentarai. Tai buvo dar vienas mėginimas per dabartinę parlamento kadenciją sušvelninti griežtus šalies abortų įstatymus po nesėkmingo bandymo 2024 m. liepą, kai panašus projektas nesulaukė parlamento daugumos palaikymo.
Atskiru balsavimu Lenkijos Seimas priėmė įstatymą, kuriuo vėl būtų leidžiama nutraukti nėštumą esant sunkiems vaisiaus vystymosi sutrikimams. Prieš šešerius metus Konstitucinis Tribunolas tokią nėštumo nutraukimo priežastį pripažino prieštaraujančia Konstitucijai.
Lapkričio 6 d. abiem įstatymams pritarė Senatas.
Pagal šiuo metu Lenkijoje galiojančius įstatymus nėštumą teisėtai nutraukti galima tik dviem atvejais: kai nėštumas kelia grėsmę moters gyvybei ar sveikatai arba kai jis yra nusikalstamos veikos, pavyzdžiui, išžaginimo ar kraujomaišos, pasekmė. Pastaruoju atveju nėštumą galima nutraukti iki 12-osios nėštumo savaitės.
Nuo 2021 m. sausio nėštumo nutraukimas dėl sunkių ir negrįžtamų vaisiaus vystymosi sutrikimų Lenkijoje yra neteisėtas. Toks draudimas įsigaliojo po prieštaringai vertinamo 2020 m. spalio Konstitucinio Tribunolo sprendimo, sukėlusio protestus visoje šalyje.
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