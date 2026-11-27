Gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas šią sutartį pavadino proveržiu kariuomenės operatyvinių pajėgumų srityje.
„Tai viena svarbiausių akimirkų Lenkijos ginkluotųjų pajėgų istorijoje ir mūsų kariuomenės pertvarkos procese“, – sakė jis po sutarties pasirašymo ceremonijos.
Sutartis buvo sudaryta po trejus metus trukusių tyrimų
W. Kosiniakas-Kamyszas teigė, kad sutartis buvo sudaryta po trejus metus trukusių tyrimų, bandymų, pratybų ir bendradarbiavimo su „Palantir“, įskaitant Jungtinėse Valstijose atliktus darbus.
Jis pridūrė, kad šią programinę įrangą naudos visos ginkluotųjų pajėgų šakos, įskaitant Generalinį štabą, oro pajėgas, karinį jūrų laivyną, sausumos pajėgas ir specialiąsias pajėgas.
Ministras pabrėžė, kad visų duomenų, serverių ir prieigos raktų kontrolė išimtinai priklausys Lenkijos kariuomenei.
„Mes perkame įrankį, tačiau informacija, kurią į jį įvedame ir iš jo gauname, priklauso išimtinai Lenkijai“, – pažymėjo jis ir pridūrė manąs, kad turėtų pasirodyti dezinformacijos ir melagingų teiginių apie šį projektą.
Lapkričio pradžioje Varšuvos centre susirinkę protestuotojai reikalavo griežčiau kontroliuoti siūlomas technologijas; jie išreiškė susirūpinimą dėl duomenų privatumo, ypač kalbant apie jautrius karinius duomenis.
„Palantir“ taip pat buvo atsidūrusi dėmesio centre dėl klausimų, susijusių su įmonės etika. Bendrovės sistemos, leidžiančios identifikuoti asmenis, sudaryti jų profilius, atskleisti ryšius bei jungti ir analizuoti informaciją iš įvairių duomenų bazių, yra naudojamos vyriausybinių institucijų – įskaitant žvalgybos, saugumo tarnybas bei kariuomenę.
Po to, kai 2024 metais „Palantir“ sudarė susitarimą su Izraelio kariuomene, Jungtinių Tautų (JT) specialioji pranešėja Francesca Albanese ataskaitoje apie Gazą įvardijo šią bendrovę kaip vieną iš įmonių, gaunančių pelną iš genocido.
Užsienio žiniasklaida yra skelbusi, kad didžiosios Europos valstybės Prancūzija ir Vokietija savo ruožtu siekia kurti europines alternatyvas „Palantir“ sistemai, nuogąstaudamos dėl priklausomybės nuo JAV technologijų ir prieigos prie jautrių duomenų.
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