2010 balandžio 10 d. per orlaivio TU-154M katastrofą netoli Smolensko miesto Rusijoje žuvo 96 žmonės, tarp jų – tuometinis Lenkijos prezidentas Lechas Kaczynskis su žmona ir daug politinio bei karinio elito atstovų. Lenkijos delegacija tada skrido į Smolenską minėti 70-ųjų Katynės žudynių metinių.
Nacionalinės prokuratūros atstovas spaudai Przemyslawas Nowakas pristatė išvadas, pateiktas išsamioje tarptautinės daugiau kaip 20 ekspertų grupės parengtoje išvadoje dėl katastrofos priežasčių. Ši grupė buvo sudaryta 2019 m., kai valdė ankstesnė Teisės ir teisingumo partijos (PiS) vadovaujama vyriausybė.
P. Nowakas sakė, kad ekspertų grupė pirmąją išvadą pateikė 2024 m. rugpjūtį, o 2026 m. gegužę ją papildė atsakymais į 66 papildomus Lenkijos prokurorų klausimus. Atlikus išsamų vertinimą, dokumentas pripažintas „išsamiu ir aiškiu“, sakė P. Nowakas.
„Ekspertų teigimu, Smolensko katastrofą lėmė įvykių seka baigiamojo artėjimo tūpti metu“, – sakė jis ir tarp priežasčių išvardijo nestabilų artėjimą tūpti, neteisingą tikrojo orlaivio aukščio įvertinimą, žemėjimo tęsimą žemiau minimalaus aukščio ir pavėluotą sprendimą pradėti kilimo į antrą ratą procedūrą.
P. Nowakas pridūrė, kad sprogimo versija atmesta kaip lėktuvo katastrofos priežastis. Jis taip pat teigė, kad ekspertai prie tokios išvados priėjo taikydami įvairius tyrimo metodus ir jų visų rezultatai buvo vienodi.
Tarp atliktų tyrimų buvo garso įrašymo įrenginio duomenų analizė, orlaivio konstrukcijos pažeidimų, kūno sužalojimų, nuolaužų ir kūnų išsidėstymo, taip pat fizikinių ir cheminių tyrimų rezultatų analizė.
P. Nowakas pažymėjo pristatęs tik tarptautinės ekspertų grupės išvadą, o ne Lenkijos prokurorų nustatytas aplinkybes. Prokurorai šią analizę vertins kaip įrodymą tirdami Smolensko katastrofą.
Lenkijos tyrimas dėl šios tragedijos, vienas plačiausių ir ilgiausiai trukusių šalies prokuratūros istorijoje, buvo pradėtas katastrofos dieną. Jį pradėjo Varšuvos karinė prokuratūra, o 2016 m. perėmė Nacionalinė prokuratūra.
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