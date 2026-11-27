Per atidarymo ceremoniją Baltarusijos jungtiniam pereinamajam kabinetui vadovaujanti S. Cichanouskaja sakė norinti, kad biuras taptų Baltarusijos politinio gyvenimo centru ir vyriausybės tremtyje namais.
Ji pridūrė, kad galutinis jos tikslas – grįžti į laisvą Baltarusiją.
Biuras įsikūręs Varšuvos Konstitucijos aikštėje, buvusioje kavinėje „Niespodzianka“, kurioje prieš 1989 metų birželio parlamento rinkimus, pradėjusius Lenkijos demokratinę transformaciją, veikė judėjimo „Solidarumas“ rinkimų štabas Lenkijos sostinėje.
Patalpas skyrė Varšuvos meras Rafalas Trzaskowskis, palaikomas Lenkijos užsienio reikalų ministerijos.
Atidarymo ceremonijoje dalyvavęs R. Trzaskowskis dar kartą patvirtino, kad Lenkija remia Baltarusijos opoziciją, ir pridūrė, jog baltarusiai sudaro 15 proc. visų Varšuvoje gyvenančių užsieniečių bei prisideda prie Lenkijos ekonomikos plėtros.
Naujajame biure vyks debatai, konferencijos, politiniai ir diplomatiniai mokymai, bus teikiamos teisinės konsultacijos baltarusiams.
S. Cichanouskaja taip pat paskelbė, kad Baltarusijos organizacijos prisijungs prie Lenkijos humanitarinės akcijos, kuria siekiama padėti Ukrainai ištverti žiemą ir atlaikyti Rusijos smūgių jos energetikos infrastruktūrai padarinius.
Opozicijos lyderė 2020 metų rugpjūtį persikėlė gyventi į Vilnių, čia tęsė politinę veiklą, įkūrė biurą.
Iš Baltarusijos ji pasitraukė po tais metais vykusių šalies vadovo rinkimų, kurių laimėtoju oficialiai paskelbtas autoritarinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka, tačiau opozicija ir dauguma Vakarų šalių juos laiko suklastotais.
Reikalaudami sąžiningų rinkimų į protesto akcijas išėjo šimtai tūkstančių baltarusių, tačiau jų protestai numalšinti jėga, dešimtys tūkstančių žmonių buvo sulaikyti, sumušti, nuteisti.
Lietuva 2025 metų pabaigoje sumažino opozicijos lyderės apsaugą. Tai padaryta argumentuojant, kad grėsmės S. Cichanouskajai sumažėjo, tačiau kritikai teigė, jog šitaip buvo sumenkintas jos statusas.
S. Cichanouskaja Varšuvoje pradėjo dirbti šių metų vasario pradžioje, deklaruodama būtinybę stiprinti bendradarbiavimą su Lenkijos ir tarptautiniais sąjungininkais bei baltarusių diaspora.
Jos biuras Vilniuje toliau veiks, o dalis jos komandos liko Lietuvoje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.