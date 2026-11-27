Išvados rodo, kad lėktuvas prie tūpimo vietos artėjo nestabiliai, buvo netinkamai įvertintas jo aukštis, lėktuvas nusileido žemiau minimalaus saugaus aukščio, o sprendimas nutraukti tūpimą buvo priimtas per vėlai.
Ataskaitoje taip pat nurodyti keli prie nelaimės prisidėję veiksniai: tirštas rūkas, Smolensko oro uosto trūkumai, problemos, susijusios su Lenkijos karinių oro pajėgų transporto padalinio, atsakingo už šį skrydį, organizavimu ir personalo sudėtimi, bei Rusijos skrydžių dispečerių veiksmai.
Pasak prokurorų, dispečeriai įgulai ne kartą sakė, kad lėktuvas skrenda teisingu maršrutu, nors iš tiesų taip nebuvo, o nutraukti tūpimą pilotams nurodė tik likus kelioms sekundėms iki avarijos.
Šias išvadas, išdėstytas išsamioje nuomonėje apie avarijos priežastis, kurią parengė 2019 metais per partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) vadovautos ankstesnės vyriausybės kadenciją suformuota tarptautinė daugiau nei 20 ekspertų komisija, pristatė Nacionalinės prokuratūros atstovas Przemyslawas Nowakas.
P. Nowakas teigė, kad ekspertų grupė savo pirmąją nuomonę paskelbė 2024 metų rugpjūtį, o šių metų gegužę ją papildė atsakymais į 66 papildomus Lenkijos prokurorų klausimus.
Po nuodugnaus įvertinimo šis dokumentas buvo pripažintas „išsamiu ir aiškiu“, sakė prokuratūros atstovas.
Smolensko katastrofa
„Pasak ekspertų, Smolensko katastrofą sukėlė įvykių seka per baigiamąjį artėjimo tūpti etapą“, – sakė jis, tarp priežasčių paminėjęs nestabilų artėjimą, neteisingą orlaivio faktinio aukščio įvertinimą, nusileidimo tęsimą žemiau minimalaus aukščio ir pavėluotą sprendimą pradėti pakilimo iš naujo procedūrą.
P. Nowakas pridūrė, kad sprogimas, kaip Smolensko lėktuvo katastrofos priežastis, buvo atmestas. Jis taip pat teigė, kad ekspertai šią išvadą padarė po to, kai panaudojo įvairius tyrimo metodus, kurie visi davė identiškus rezultatus.
Tai, be kita ko, buvo garso įrašymo įrenginio analizė, lėktuvo konstrukcinių pažeidimų tyrimas, kūnų sužalojimų analizė, nuolaužų ir kūnų pasiskirstymo modelio tyrimas ir fizikinių bei cheminių tyrimų rezultatai.
P. Novakas pabrėžė, kad jis pateikė tik tarptautinių ekspertų nuomonę, o ne Lenkijos prokurorų išvadas. Jo teigimu, prokurorai šią analizę vertins kaip įrodymą Smolensko lėktuvo katastrofos tyrime.
2010 metų balandžio 10-ąją sudužus orlaiviui „Tu-154M“, žuvo 96 žmonės, tarp jų – tuometinis Lenkijos prezidentas Lechas Kaczynskis ir jo žmona.
Lenkijoje šios tragedijos tyrimą – vieną didžiausių ir ilgiausių Lenkijos prokuratūros istorijoje – nelaimės dieną pradėjo Varšuvos kariniai prokurorai, o 2016-aisiais jį perėmė Nacionalinė prokuratūra.
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