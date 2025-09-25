Vakarų Venesuelą supurtė 6,2 balo žemės drebėjimas

Pasak vyriausybės, apie didelę žalą kol kas nepranešta.
JAV geologijos tarnyba ranešė, kad žemės drebėjimo epicentras buvo 7,8 kilometro gylyje, maždaug už 24 kilometrų nuo Mene Grandės naftos gavybos miestelio retai apgyvendintoje Zulijos valstijos vietovėje.
Pasak Kolumbijos geologijos tarnybos, žemės drebėjimas buvo 6.1 balo stiprumo ir „nedidelio gylio“, nors buvo juntamas kaimynėje Kolumbijoje ir Karibų jūros Arubos, Kiurasao ir Bonero salose.
Venesueloje stiprūs požeminiai smūgiai nėra dažni, drebantys pastatai išgąsdino Karakaso ir Marakaibo gyventojus. Žmonės išbėgo į gatves, tačiau vidaus reikalų ministras Diosdado Cabello per valstybinę televiziją sakė, kad žemės drebėjimas „nepadarė didelės struktūrinės žalos“. Venesuelos seismologinių tyrimų įstaiga „Funvisis“ žemės drebėjimo stiprumą įvertino 5,4 balo.
Apie 80 proc. venesueliečių gyvena seisminėse zonose, tačiau didesnių drebėjimų šalyje nebuvo nuo 1997 m., kai Kariake rytinėje Sukrės valstijoje žuvo 73 žmonės. 1976 m. per žemės drebėjimą Karakase žuvo beveik 300 žmonių, 2000 buvo sužeisti.
