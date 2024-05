Vaizdo įraše užfiksavo, kaip Ukrainos kariuomenė sunaikina 10 rusų kovos mašinų, tarp jų – 5 tankai

Portalas „Newsweek“ skelbia, jog vaizdo įrašą „Telegram“ paskelbė 63-ioji atskiroji Ukrainos mechanizuotoji brigada. Pranešama, kad per smūgį sudegė penkios rusiškos BMP-1 mašinos (tai specializuota karinė transporto priemonė, galinti gabenti karius per sausumą ir vandenį), taip pat penki tankai. 63-ioji brigada teigė, kad bent viena transporto priemonė buvo Rusijos kovinis tankas T-90M.

⚡️The repulse of the enemy assault by the forces of the 🇺🇦63rd, 🇺🇦60th Separate Mechanized Brigade and other units near Terni, Donetsk region. It is reported that the Defense Forces destroyed 5 BMPs and 5 tanks, including at least 1 T-90M tank, with the help of artillery and UAV… pic.twitter.com/aBK2SqtRk8