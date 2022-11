Vaizdo įraše Lavrovas tikina esantis gyvas ir sveikas

Apie tai, kad S. Lavrovas išgabentas į ligoninę, skelbia naujienų agentūros „Associated Press“, „Bloomberg“ ir „Reuters“, remdamosi Indonezijos pareigūnais. „Reuters“ teigimu, S. Lavrovas į ligoninę pateko dėl širdies problemų.

Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova neigia, kad S. Lavrovas ligoninėje. Ji paskelbė vaizdo įrašą, kuriame kalbasi su pačiu S. Lavrovu, klausdama jo, kaip jis jaučiasi.

„Ir apie mūsų prezidentą dešimt metų rašo, kad jis serga. Tai kažkoks žaidimas, kuris politikoje – nenaujas“, – vaizdo įraše sakė S. Lavrovas.

Maria #Zakharova published a video with #Lavrov to prove that he is well. pic.twitter.com/PfKHMvxM8j