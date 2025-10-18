Ukrainos pajėgos neutralizavo 136 Rusijos dronus

Nuo penktadienio 19.00 val. rusai atakavo Ukrainą 164 koviniais dronais ir įvairaus tipo imitaciniais bepiločiais. Taip pat buvo paleistos trys raketos S-300.
Oro atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
Šeštadienio duomenimis, 136 dronai numušti arba neutralizuoti šiauriniuose, pietiniuose, rytiniuose ir centriniuose Ukrainos regionuose.
Registruotis 27 dronų smūgiai 12 vietų ir numuštų oro taikinių nuolaužos keturiose vietose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!