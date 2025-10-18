Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos pajėgos neutralizavo 136 Rusijos dronus

2025-10-18 14:23 / šaltinis: ELTA
2025-10-18 14:23

Ukrainos oro gynyba neutralizavo 136 rusų paleistus dronus, pranešė ginkluotosios oro pajėgos.

Ukrainos pajėgos neutralizavo 136 Rusijos dronus (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Ukrainos oro gynyba neutralizavo 136 rusų paleistus dronus, pranešė ginkluotosios oro pajėgos.

0

Nuo penktadienio 19.00 val. rusai atakavo Ukrainą 164 koviniais dronais ir įvairaus tipo imitaciniais bepiločiais. Taip pat buvo paleistos trys raketos S-300.

Oro atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.

Šeštadienio duomenimis, 136 dronai numušti arba neutralizuoti šiauriniuose, pietiniuose, rytiniuose ir centriniuose Ukrainos regionuose.

Registruotis 27 dronų smūgiai 12 vietų ir numuštų oro taikinių nuolaužos keturiose vietose.

