Ukrainos ministras: jūrų uostai pasirengę krauti Ukrainos grūdus, problema – geležinkelis

„Mes matome labai geras technines galimybes ir gerai organizuotą uostamiesčių infrastruktūrą, taip pat yra puikiai suderintas geležinkelis ir mes matome visas pajėgas, kad mes puikiai galėtume tą daryti (eksportuoti grūdus – BNS). Taip pat verslo pasiruošimas yra geras“, – antradienį po susitikimo su žemės ūkio ministru Kęstučiu Navicku spaudos konferencijoje Vilniuje teigė M. Solskis.

„Mes eksportuodavome 5 mln. tonų grūdų iki karo per mėnesį. Šiais metais mes turėsime apie 50 mln. tonų grūdų, kuriuos mums reikės išvežti iš šalies. Mes matome, kad Klaipėda ir Latvijos uostai gali eksportuoti labai didelį kiekį“, – pridūrė jis.

Vis dėlto pagrindinė problema, pasak jo, išlieka geležinkelis tarp Ukrainos ir Baltijos šalių. M. Solskis tikisi, kad ji bus išspręsta.

„Siaura vieta yra geležinkelio kelias, per kurį tas krovinys turėtų patekti iki jūsų. Nes Ukrainoje kelio bėgiai yra platūs, Lenkijoje – siauresni, o Lietuvoje ir Latvijoje tokie pat, kaip pas mus Ukrainoje. Šiuo klausimu šių dviejų šalių geležinkeliai dabar dirba ir mes tikimės, kad bus techninių sprendimų“, – teigė M. Solskis.

Jo teigimu, šiuo metu Ukrainoje yra likę 20 mln. tonų praėjusių metų derliaus grūdų. Per Juodosios jūros uostus pernai kas mėnesį buvo išvežama po 5 mln. tonų, tuo metu šiemet kovą išvežta tik 200 tūkst. tonų.

„Balandį mūsų verslas eksportuos daugiau, nes tą mes darysime per Dunojų, taip pat Rumunijos Konstancos uostą, taip pat per Vengriją, Lenkiją. Net jei mes pasieksime 1 mln. tonų per mėnesį, tai yra iš tikrųjų labai mažai“, – kalbėjo M. Solskis.

Jo teigimu, Lenkijos uostai įprastai per metus eksportuoja 1 mln. tonų grūdų, o Konstanca liepą kraus Serbijos, Vengrijos ir Rumunijos ūkininkų produkciją: „Ir dėl to reikia ieškoti kitų galimybių“.

Pasak M. Solskio, Klaipėda, palyginti su Lenkijos ir Latvijos uostais, turi daugiausia galimybių padėti eksportuoti Ukrainos produkciją.

„Šiai dienai iš visų tų uostų Klaipėdos uostas turi tam daugiausia galimybių“, – sakė M. Solskis.

M. Solskis teigė, kad per Lietuvą planuojama gabenti ne tik grūdus, bet ir kitas žemės ūkio kultūras, anksčiau eksportuotas per Juodosios jūros uostus.