Ukrainos atstovas: Rusija bando atkartoti tragiškus Holodomoro įvykius

Ukrainos prezidento V. Zelenskio kanceliarijos vadovas pareiškė, kad Rusija bando atkartoti kraupius Holodomoro įvykius, kai Josifo Stalino laikais – 1932–1933 m. – sovietams priklausiusioje Ukrainoje buvo sukeltas badas, kurio metu žuvo milijonai žmonių.

Kanceliarijos vadovas A. Jermakas socialiniame tinkle „Telegram“ sakė, kad okupantai Ukrainos laukuose numeta padegamąsias bombas ir tokiu būdu bando sukurti pasaulinę maisto krizę, pasak jo, atkurti Holodomorą.

Russians intend to repeat Holodomor- President’s Office Head



"Russians shell Ukrainian fields with firebombs. Those creating global food crisis attempt to reconstruct Holodomor" Yermak said, invoking memories of Stalin's famine that killed ~4mn in 1932-33 https://t.co/gbL80cIiRM pic.twitter.com/xedvcXQ8SM