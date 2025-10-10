Ukrainoje – naujo lietuviško smogiamojo drono bandymai

Bandymai prasidėjo pavasarį. Dabar bendrovė teigia, kad visos deklaruojamos specifikacijos buvo kruopščiai išbandytos ir patvirtintos.
„Šiuo metu gaminama nedidelė „X-Wing“ serija, kuri bus pristatyta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų fronto daliniams papildomiems bandymams. Nuolatinis operatyvinis naudojimas fronte yra sistemos patvirtinimo dalis“, – „Militarnyi“ pasakojo „Granta Autonomy“ generalinis direktorius ir įkūrėjas Gediminas Guoba.
„Granta Autonomy“ planuoja kitų metų pradžioje pasiekti kelių šimtų vienetų per mėnesį gamybos pajėgumą. Projekto architektūra yra pritaikyta masinei gamybai.
„50 km skrydžio nuotolis yra pradinė specifikacija, kuri bus tobulinama. Tačiau mes nuolat sieksime pusiausvyros tarp „X-Wing“ galimybių ir jo gamybos sąnaudų“, – pažymėjo G. Guoba.
Pažymima, kad šio drono kovinė galvutė suprojektuota taip, kad galėtų naikinti tiek šarvuotus, tiek „minkštus“ taikinius ir radarus fragmentacijos būdu.
„X-Wing“ turi galingą kamerą, kuri užtikrinanti vaizdo fiksavimą dienos šviesoje itin dideliu atstumu, o naktį – šiluminio vaizdo režimu.
„Granta Datalink“ duomenų perdavimo kanalas yra suderinamas su standartinėmis antžeminėmis stotimis. Navigacijos sistema, įtraukiant dirbtinio intelekto elementus, padeda aptikti užmaskuotus taikinius.
Anot kūrėjo, „X-Wing“ yra sunku perimti dėl jo greičio, manevringumo ir vienu metu atliekamų kelių platformų atakų – spiečius padidina sėkmės tikimybę prieš C-UAS sistemas.
„X-Wing“ drono ypatumai
- Tipas: VTOL skraidanti amunicija
- Svoris/našumas: ≈ 12 kg / 4 kg kovinė galvutė (ESAD)
- Nuotolis: iki 50 km
- Greitis: > 40 m/s
- Jutiklis: dienos optika + šiluminis vaizdo gavimo įrenginys (Granta mikro-kardaninis); veikia GNSS signalų nepasiekiamose aplinkose
- Ryšiai: „Granta Datalink“ – suderinamas su standartinėmis antžeminėmis stotimis
- Gamyba: bandymai baigti; jau gaminama nedidelė serija; tikslas – keletas šimtų vienetų per mėnesį
- Kaina (tikslas): < 10 000 EUR masinės gamybos atveju
Priduriama, kad vystomas ir spiečiaus koordinavimas (tinklo ryšys su aukšto lygio autonomija), tačiau visiškai funkcionalus „pažangus“ spiečius šiuo metu padidintų sistemos kainą, todėl akcentas yra dedamas į paprastą ir veiksmingą masinio paleidimo taktiką.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!