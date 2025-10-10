Nei vienas iš dviejų Kremliui palankių viešų kanalų nenurodo, kiek raketų buvo panaudota ir kada tai įvyko. Be to, nėra duomenų apie tai, kada buvo padarytos šiuose šaltiniuose paskelbtos nuotraukos.
Nė vienas iš jų nenurodo, kiek iš viso buvo panaudota raketų ir kada, taip pat kada buvo padarytos nuotraukos, iliustruojančios paskelbtus straipsnius.
Zelenskis užsiminė apie sėkmingą „Flamingo“ panaudojimą
Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per praėjusią savaitę įvykdytą smūgį Rusijai buvo sėkmingai panaudotos raketos „Neptūnas“ ir „Flamingo“. Valstybės vadovas nenurodė, kiek raketų buvo panaudota.
„Atitinkamus rezultatus galima analizuoti savarankiškai. Mes nesakome, kad tai masinis šių raketų panaudojimas. Mes tiesiog sakome, kad jos buvo panaudotos ir kad yra pirmieji apčiuopiami šių mūsų ginklų rezultatai“, – sakė jis.
Konkretūs tikslai, kurie buvo atakuoti šiomis raketomis, taip pat nebuvo atskleisti.
„Flamingo“ raketomis atakavo FSB bazę
Leidinys „Welt“ ketvirtadienį pranešė, kad Ukraina atakavo raketomis „Flamingo“ FSB bazę Kryme. Po atakos toje vietoje liko didžiuliai krateriai.
Buvo pažymėta, kad dvi raketos pasiekė tikslą, o trečioji nukrito už 100 metrų nuo jo. Autoriai pridūrė, kad Ukrainos kariuomenė greičiausiai jau turi dešimtis, o galbūt ir daugiau nei šimtą tokių raketų.
