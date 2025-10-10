Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija teigia, kad jos teritorijoje smogta Ukrainos „Flamingo“ raketomis

2025-10-10 08:07 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-10 08:07

Rusija pranešė, kad jos teritorijoje buvo smogta „Flamingo“ sparnuotosiomis raketomis. Propagandiniai „Telegram“ kanalai skleidžia informaciją apie tariamą vienos iš šių raketų numušimą.

Raketos „Flamingo“ (nuotr. SCANPIX)
6

Rusija pranešė, kad jos teritorijoje buvo smogta „Flamingo“ sparnuotosiomis raketomis. Propagandiniai „Telegram“ kanalai skleidžia informaciją apie tariamą vienos iš šių raketų numušimą.

REKLAMA
1

Raketos „Flamingo“
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Raketos „Flamingo“

Nei vienas iš dviejų Kremliui palankių viešų kanalų nenurodo, kiek raketų buvo panaudota ir kada tai įvyko. Be to, nėra duomenų apie tai, kada buvo padarytos šiuose šaltiniuose paskelbtos nuotraukos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nė vienas iš jų nenurodo, kiek iš viso buvo panaudota raketų ir kada, taip pat kada buvo padarytos nuotraukos, iliustruojančios paskelbtus straipsnius.

REKLAMA
REKLAMA

Zelenskis užsiminė apie sėkmingą „Flamingo“ panaudojimą

Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per praėjusią savaitę įvykdytą smūgį Rusijai buvo sėkmingai panaudotos raketos „Neptūnas“ ir „Flamingo“. Valstybės vadovas nenurodė, kiek raketų buvo panaudota.

REKLAMA

„Atitinkamus rezultatus galima analizuoti savarankiškai. Mes nesakome, kad tai masinis šių raketų panaudojimas. Mes tiesiog sakome, kad jos buvo panaudotos ir kad yra pirmieji apčiuopiami šių mūsų ginklų rezultatai“, – sakė jis.

Konkretūs tikslai, kurie buvo atakuoti šiomis raketomis, taip pat nebuvo atskleisti.

„Flamingo“ raketomis atakavo FSB bazę

Leidinys „Welt“ ketvirtadienį pranešė, kad Ukraina atakavo raketomis „Flamingo“ FSB bazę Kryme. Po atakos toje vietoje liko didžiuliai krateriai.

Buvo pažymėta, kad dvi raketos pasiekė tikslą, o trečioji nukrito už 100 metrų nuo jo. Autoriai pridūrė, kad Ukrainos kariuomenė greičiausiai jau turi dešimtis, o galbūt ir daugiau nei šimtą tokių raketų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Zelenskis: Ukraina turi aiškius planus dėl tolimojo nuotolio smūgių Rusijai (326)
Smūgis rusams Kryme: sunaikintas traukinys, stoja eismas (nuotr. Telegram)
Karas Ukrainoje. Ukrainos šaltinis: Leningrado srityje nugriaudėjo sprogimas, nuo bėgių nulėkė traukinys su kariniu kroviniu (199)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Rusijos dronuose ir raketose – Vakaruose pagamintos dalys (21)
Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Ukraina reikalauja griežtų sankcijų Rusijai už išpuolį prieš keleivinį traukinį (160)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų