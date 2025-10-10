Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Per Rusijos smūgį Pietryčių Ukrainoje žuvo vaikas, yra sužeistųjų

2025-10-10 07:51 / šaltinis: BNS
2025-10-10 07:51

Per Rusijos smūgį Ukrainos Zaporižios srityje penktadienį žuvo septynerių metų vaikas, pranešė pietrytinio regiono karinės administracijos vadovas.

Okupantų ataka Zaporižioje (nuotr. Telegram)
18

0

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
„Tragiška žinia. Ligoninėje mirė septynmetis berniukas, kuris buvo sužeistas per naktinę Rusijos ataką", – teigė Ivanas Fedorovas platformoje „Telegram“.

Anksčiau jis sakė, kad penktadienį Rusija Zaporižios regione surengė septynis dronų smūgius, per kuriuos taip pat buvo sužeisti mažiausiai trys žmonės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukraina penktadienį paskelbė, kad Rusija penktadienį pradėjo masinę ataką prieš sostinę Kyjivą, dėl kurios nutrūko elektros tiekimas, o vienas ministras perspėjo.

Okupantų smūgis Kyjivui

Per naktinę Rusijos ataką Ukrainos sostinės Kyjivo Pečerskio rajone buvo sužeisti devyni žmonės, o tuo tarpu Desnianskio rajone, poliklinikos teritorijoje, nukrito bepiločio orlaivio nuolaužos, tinkle „Telegram“ pranešė Kyjivo miesto karinės administracijos vadovas Tymūras Tkačenka.

„Desnianskio rajone, poliklinikos teritorijoje, buvo rastos priešo taikinio liekanos. Ten apie gaisrą nepranešta. Sužeistųjų skaičius Pečerskio rajone taip pat išaugo iki aštuonių“, – parašė T. Tkačenka.

Pasak jo, su elektros energija susijusi padėtis miesto rytiniuose rajonuose išlieka sudėtinga. Kyjivo meras Vitalijus Klyčko buvo paskelbęs, kad po Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių atakos miesto rytiniai rajonai liko be elektros, be to, fiksuota problemų su vandens tiekimu.

