Ukrainiečių smūgis rusų kariuomenei – per parą nukovė 630 okupantų

Be to, Ukrainos gynėjai taip pat per praėjusią parą sunaikino 11 rusų kariuomenės tankų (4151 iš viso – red. past.), 29 artilerijos sistemas (4658), 3 oro gynybos sistemas (451) ir kitos karinės įrangos.

Skaičiuojama, kad nuo invazijos pradžios ukrainiečiai nukovė beveik 242 tūkst. rusų okupantų.

Per naktinį Rusijos išpuolį Odesoje žuvo vienas žmogus – gubernatorius

Per Rusijos išpuolį Odesoje, Ukrainos pietiniame uostamiestyje, žuvo mažiausiai vienas žmogus, o 19 žmonių, įskaitant keturis vaikus, buvo sužeisti, sekmadienį pranešė regiono administracija.

„Nukentėjo 19 žmonių, įskaitant keturis vaikus“, – nurodė ji bei pridūrė, kad išsami informacija apie padarinius ir nukentėjusiuosius tikslinama.

„Deja, per naktinį teroristinį rusų išpuolį Odesoje žuvo vienas civilis“, – anksčiau „Telegram“ pranešė Odesos gubernatorius Olehas Kiperis. Jis pranešė apie 18 aukų, įskaitant keturis vaikus.

„Keturiolika žmonių buvo paguldyti į miesto ligonines, trys iš jų – vaikai“, – sakė jis.

O. Kiperis taip pat pridūrė, kad per išpuolį, įvykdytą 3 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, buvo padaryta žala civilinei infrastruktūrai, gyvenamiesiems pastatams ir religinei institucijai.

Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas po išpuolio Odesoje pakartojo Kyjivo raginimą gauti daugiau raketų ir gynybos sistemų.

„Iš priešo turi būti atimta galimybė smogti civiliams gyventojams ir infrastruktūrai. Daugiau priešraketinės gynybos sistemų, taip pat ATACMS – tai padės Ukrainai“, – sakė jis „Telegram“, turėdamas omenyje ilgojo nuotolio taktines raketas, kurių Kyjivas tikisi iš Vašingtono.

Nuo Maskvos invazijos pradžios Odesa buvo kelis kartus bombarduota, o sausį Jungtinių Tautų kultūros agentūra UNESCO miesto istorinį centrą įtraukė į pasaulio paveldo sąrašą.

Praėjusią savaitę Maskvai pasitraukus iš ukrainietiškų grūdų eksporto Juodąją jūra susitarimo, miestas ne kartą buvo puolamas.

Ukraina kaltina Rusiją kėsinantis į grūdų tiekimą ir šiam susitarimui gyvybiškai svarbią infrastruktūrą.