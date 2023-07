Po Rusijos kruvinų smūgių – Zelenskio atsakas: „Teroristams už Odesą tikrai bus atkeršyta“

„Raketos nukreiptos į taikius miestus, gyvenamuosius namus, katedrą, – sakė V. Zelenskis. – Rusijos teroristams už Odesą tikrai bus atkeršyta. Jie pajus šį atsakomąjį smūgį.“

Missiles against peaceful cities, against residential buildings, a cathedral... There can be no excuse for Russian evil. As always, this evil will lose. And there will definitely be a retaliation to Russian terrorists for Odesa. They will feel this retaliation.



