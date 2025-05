Ukrainiečiai išjuokė Putino trijų dienų spektaklį: „Kodėl turėtume žaisti Putino žaidimą?“

V. Putinas pasiūlė trijų dienų paliaubas, kad jos sutaptų su Antrojo pasaulinio karo Europoje pabaigos metinėmis – penktadienį Rusijoje švenčiama valstybine švente, vadinama Pergalės diena, rašoma BBC.

Tačiau V. Putinas atmetė daug reikšmingesnį JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pasiūlymą dėl 30 dienų paliaubų ir derybų, kurį Ukraina priėmė.

V. Zelenskis savo ruožtu atmetė Rusijos vienašališką trijų dienų paliaubų pasiūlymą ir pareiškė, kad Ukraina negarantuos gegužės 9 d. Maskvos Raudonojoje aikštėje vyksiančio šventinio karinio parado saugumo.

Rusijos pasiūlymas Ukrainoje buvo sutiktas su dideliu cinizmu, nes apklausos nuolat rodo, kad apie 95 proc. gyventojų nepasitiki Rusija.

„Nemanau, kad bus kokios nors paliaubos“, – sakė 42-ejų Tetyana Kondratenko, parduotuvės savininkė Chotino kaime Sumų srityje, kuri yra smarkiai bombarduojama.

„Pastaruoju metu apšaudymai tik sustiprėjo, šiandien pusę dienos girdėjome sprogimus vienas po kito“, – gegužės 7 d. sakė T. Kondratenko.

V. Zelenskis buvo teisus atmesdamas pasiūlymą, „nes žinote, kaip jie veikia – kaip buvo per Velykas“, – pridūrė ji, turėdama omenyje rusų pajėgas.

„Jie paskelbė apie ugnies nutraukimą, tada ją panaudojo, kad atgabentų daugiau ginkluotės, ir vėl pradėjo pulti. Koks tai ugnies nutraukimas?“ – klausė T. Kondratenko.

Rusija pažeidė savo pačios pasiūlytas paliaubas

Praėjusį mėnesį, per Velykas, Rusija pasiūlė panašų 30 valandų ugnies nutraukimą, bet vėliau Ukraina ją apkaltino beveik 3000 kartų pažeidusią savo pačios pasiūlytas paliaubas.

Tuomet Ukraina, užuot atmetusi pasiūlymą, pareiškė, kad imsis tokių pačių veiksmų kaip Rusija.

Aukštas Ukrainos karinis pareigūnas BBC sakė, kad fronto daliniai gavo įsakymą nutraukti ugnį į Rusijos pozicijas, bet užfiksuoti Rusijos pažeidimus ir prireikus atsakyti ugnimi.

Iki trečiadienio Ukrainos pareigūnai nebuvo kategoriškai pareiškę, ar per tris dienas keis savo karinius veiksmus. Paklaustas, ar Ukrainos pajėgos planuoja tęsti karines operacijas, prezidentūros šaltinis BBC sakė: „Pažiūrėsime.“

35-erių Antonina Sienina sakė, kad bet koks paliaubų susitarimas turėtų būti sudarytas su „tvirtomis garantijomis“ dėl Ukrainos saugumo ir suvereniteto, o to V. Putino plane artimiausioms trims dienoms nėra.

Tačiau A. Sieninos jausmai buvo prieštaringi. Jos tėvai žuvo per Rusijos smūgį, brolis buvo sužeistas, o kaimas, kuriame ji gyvena – subombarduotas, todėl „galbūt nebuvo teisinga atsisakyti“ trijų dienų pasiūlymo, pridūrė ji.

„Nes, sąžiningai sakant, mes džiaugtumėmės net ir viena diena be sprogimų. Kad galėtume kur nors išvesti vaikus, į prekybos centrą, į žaidimų aikštelę, į kokias nors pramogas“, – sakė A. Sienina.

Ir tęsė: „Mes svajojame, kad karas baigtųsi arba bent jau būtų paskelbtas laikinas ugnies nutraukimas, nes mano vaikai yra išsekę. Nervai, vaistai, bemiegės naktys. To per daug.“

Trečiadienio naktį Rusijos dronai atakavo Kyjivą

Ukrainos sostinės Kyjivo gyventojai trečiadienio naktį negalėjo užmigti dėl Rusijos dronų ir raketų smūgių į miestą.

(19 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

Balistinė raketa buvo sėkmingai numušta oro gynybos sistemų, bet dronas pataikė į daugiabutį namą, žuvo motina ir jos sūnus, dar mažiausiai šeši žmonės, tarp jų vaikas, buvo sužeisti.

Maskvos meras trečiadienį pareiškė, kad Rusijos oro gynybos pajėgos per naktį numušė 14 Ukrainos dronų. Tačiau Kremlius aiškino, kad dronų atakos neturi įtakos jo planams trims dienoms sustabdyti karo veiksmus.

„Tai tik Rusijos bandymas nustatyti savo sąlygas“

Ukrainoje šios paliaubos daugiausiai vertinamos ne rimtai. Jos laikomos labiau propagandiniu veiksmu. Buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Pavlo Klimkinas sakė, kad tai tiesiog dar vienas Rusijos jėgos demonstravimas.

„Tai tik Rusijos bandymas nustatyti savo sąlygas“, – sakė P. Klimkinas, pridurdamas, jog „tai neturi nieko bendra su tikru ugnies nutraukimu. Tai tik žinutė – žinutė vidaus rinkėjams, žinutė JAV, žinutė Europai, kad mes, Rusija, kontroliuojame situaciją“.

Derybos dėl esminio ugnies nutraukimo proceso prasidėjo vasario mėnesį, kai JAV prezidentas D. Trumpas pasiuntė pareigūnus atskirai derėtis su Rusijos ir Ukrainos vadovais.

Ukraina sutiko su JAV pasiūlymu dėl 30 dienų besąlygiško ugnies nutraukimo, Rusija – ne.

Nuo to laiko karas buvo ypač žiaurus. Rusija intensyviai bombardavo Ukrainos miestus dronais ir raketomis, praėjusį mėnesį žuvo 19 žmonių, tarp jų devyni vaikai, per smūgį žaidimų aikštelėje Kryvyj Riho mieste, o savaitę vėliau per Velykų smūgį Sumuose žuvo 35 žmonės.

Jungtinių Tautų duomenimis, balandžio 1–24 d. žuvo ir buvo sužeista mažiausiai 848 civiliai – tai 46 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.

„Tai yra gyvybių gelbėjimas“

Kyjive gyvenantis 38 metų mokslininkas Oleksijus Kamchatnyjus sakė, kad dėl tokio civilių aukų skaičiaus reikėtų sutikti su bet kokiu ugnies nutraukimu, net ir Rusijos sąlygomis.

„Tai yra gyvybių gelbėjimas“ – sakė O. Kamchatnyjus.

Ir pridūrė: „Aš esu kilęs iš Donbaso, iš Pokrovsko. Man pavyko evakuoti motiną, bet tėvas liko ten. Nuo kovo 9 d. su juo neturiu jokio ryšio.“

O. Kamchatnyjus sakė, kad palaiko laikiną ugnies nutraukimą, „net jei tai reikštų teritorijos atidavimą“.

Tačiau daugelis Ukrainos gyventojų įtaria, kad paliaubų pasiūlymas yra tik Rusijos gudrybė, siekiant perkelti savo pajėgas į strategiškai svarbias vietas mūšio lauke, sustiprinti pajėgas ten, kur reikia, ir pasirengti puolimui.

Ukraina jau aiškiai pareiškė, kad yra pasirengusi visiškai ir besąlygiškai nutraukti ugnį ir neturi jokios pareigos dalyvauti Rusijos planuose, sakė Ukrainos karo analitikas ir naujosios geopolitikos tyrimų tinklo direktorius Mychailo Samusas.

„Kodėl turėtume žaisti Putino žaidimą? Mes esame pasirengę tikram ugnies nutraukimui“, – sakė M. Samusas.