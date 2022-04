Ukraina tikisi gauti ES kandidatės statusą birželį, ES diplomatas grįžta į Kyjivą

Tai socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė ministro pirmininko pavaduotoja Europos ir euroatlantinei integracijai Olga Stefanishyna, rašo Ukrainos naujienų agentūra UNIAN.net.

Europos Sąjunga taip pat atnaujina savo diplomatinį buvimą Kyjive, laikinai perkėlusi jį į Lenkiją po Rusijos invazijos į Ukrainą, penktadienį paskelbė blokas.

ES ambasadorius Ukrainoje Matti Maasikas „grįžta į Kyjivą, kad sustiprintų ES buvimą ir užtikrintų paramą mūsų Ukrainos partneriams“, šeštadienį paskelbė blokas savo oficialioje „Twitter“ paskyroje.

Maasikas socialiniame tinkle „Twitter“ džiaugėsi galėdamas grįžti.

So happy to be back in Kyiv. https://t.co/nd9nDdkVLg