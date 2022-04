Zelenskis apie artimiausią Rusijos planą: „Tai bus sunkus mūšis“

Tai jis pareiškė per susitikimą su žurnalistais po pokalbio su Austrijos federaliniu kancleriu Karlu Nehammeriu.

„Ukraina visada sakydavo, kad yra pasirengusi deryboms ir ieškos bet kokių būdų karui užbaigti. Deja, tuo pat metu matome pasiruošimą svarbiam, kaip sakoma, lemiamam mūšiui mūsų valstybės rytuose. Man sunku pasakyti ir nenoriu prisiimti atsakomybės už prognozes. Galiu prisiimti atsakomybę už mūsų valstybės gynybą ir kovą“, – sakė prezidentas.

Anot jo, lygiagrečiai Ukrainos rytuose ir pietuose tęsiasi okupantų karių telkimo procesai. Rusija sutelkia daugybę karių, technikos ir ginkluotų žmonių, kurie ketina užimti dar vieną Ukrainos teritorijų dalį.

„Tai bus sunkus mūšis, mes tikime savo kova, tikime savo pergale. Todėl esame pasirengę kovoti ir tuo pačiu ieškoti tam tikrų būdų diplomatijoje, kurie galėtų sustabdyti šį karą. Kol kas... dabar kalbame apie paralelinį dialogą“, – pridūrė jis.

Anksčiau šeštadienį prezidento administracijos vadovo patarėjas Aleksejus Arestovičius sakė, kad artimiausias dvi savaites Donbase vyks įnirtingos kautynės, kurios lems kito karo etapo likimą. Be to, pažymėjo jis, įsibrovėliai sustiprino savo pastangas Zaporižės ir Chersono kryptimis.

Arestovičius: puolimas vyks keliomis kryptimis

Per ateinančias dvi savaites Donbase vyks įnirtingos kautynės, kurios lems kito karo etapo eigą. Be to, okupantai sustiprino savo puolimą Zaporižės ir Chersono kryptimis, rašo UNIAN.net.

Tuo pačiu metu kai kurie Rusijos daliniai jau yra netinkami kovai dėl prarastų karių ir įrangos, tai interviu „Telegraph“ pareiškė prezidento kanceliarijos vadovo patarėjas Aleksejus Arestovičius.

Užpuolikai pralaimėjo šešiomis kryptimis, todėl susitelkė į pagrindinį tikslą – užimti Donbasą.

„Sprendžiant iš to, kiek žmonių ten (į Donbasą – UNIAN) meta, politinė vadovybė iškelia gana sunkią užduotį. Putinas kampaniją pradėjo iš devynių operatyvinių sričių – Kyjevo, Černihivo, Sumų, Charkivo, Luhansko ir Donecko sričių, Mariupolio, Chersono, Melitopolio, Zaporižės. Dabar eina tik dviejomis kryptimis“, – sakė Arestovičius.

Tai Mariupolis ir šiek tiek link Zaporižės ir Chersono. Jie buvo nugalėti šešiomis kryptimis ir neturi jėgų pulti.

Bandymai vykdyti slaptą mobilizaciją nuostoliams kompensuoti nepavyko, todėl okupantams vis dar trūksta technikos ir žmonių.

„Rusija dabar tuščia, kariuomenės praktiškai nėra. Iš 120 batalionų, kuriuos jie pritraukė, apie 20 yra visiškai sunaikinti, apie 40 yra iš dalies nepasirengę kovai, vadinasi, jie patyrė daugiau nei 60 procentų nuostolių. Vienintelė vieta, kur bandoma pulti – Donbasas, ten jau aštuonerius metus sukurti tiekimo maršrutai, nuslopintas ukrainiečių pasipriešinimas, nėra kam partizanuoti“, – pabrėžė Arestovičius.

Rusijos kariuomenės puolimas Donbase: kas žinoma

Kovo 29 dieną tapo žinoma, kad Rusijos Federacija išveda atskirus dalinius iš Kyjevo ir Černihivo sričių, siekdama juos perdislokuoti.

Prieš tai Rusijos Federacijos Gynybos ministerija paskelbė baigusi „pirmąjį specialiosios operacijos etapą“ ir pereidama prie atakų Donbase.

JAV užfiksavo, kad Rusijos pajėgos pradėjo trauktis iš pakraščių netoli Kyjevo ir sutelkti dėmesį į pozicijas Ukrainos pietuose ir rytuose.

Nepaisant to, Rusijos gynybos ministerija ir Rusijos delegacijos Stambule atstovai tvirtino, kad Rusijos kariuomenės išvedimas iš Kijevo ir Černigovo regionų esą buvo susijęs su Ukrainos ir Rusijos Federacijos derybų pažanga.