Rusijos atsitraukimas iš Černobylio parodė „pamišėlišką“ elgesį

Raudonasis miškas, esantis aplink Černobylio zoną, yra viena labiausiai radiacija užterštų vietovių pasaulyje, tačiau Rusijos kariai šioje teritorijoje kasė apkasus.

Vienas iš Ukrainos karių CNN komentavo: „Jie nuėjo į Raudonąjį mišką ir su savimi ant batų atsinešė radioaktyviųjų medžiagų. Rusų kariai buvo visur ir, palikdami Černobylio zoną, su savimi pasiėmė ir radioaktyviųjų dulkių“, – teigė jis.

Ukrainos vidaus reikalų ministras Denysas Monastyrskis taip pat apkaltino Rusijos karius uždarius Černobylio apsaugos darbuotojus į požeminį atominės elektrinės bunkerį, įspraustą į ankštas patalpas be natūralios šviesos, gryno oro ar ryšio su išoriniu pasauliu.

„Jie čia buvo laikomi 30 dienų be pakankamo apšvietimo ir maisto. Jie nebuvo įleisti į lauką. Paskutinę dieną jie buvo išvežti iš čia nežinoma kryptimi“, – teigė ministras.

Manoma, kad apsaugos darbuotojai buvo išvežti į Rusiją kaip karo belaisviai. Iki šiol nėra žinomas jų likimas.

Teigiama, kad Rusijos karių, buvusių Černobylyje, gyvenimo dienos taip pat yra suskaičiuotos, kadangi daugelis jų galėjo apsinuodyti radiacija.

"When I arrived here, I was shocked." - Ukraine Interior Minister Denys Monastyrskyy describes what he found at the Chernobyl nuclear power plant to @fpleitgenCNN, who was among the first to tour the infamous plant after the Russian army withdrew. pic.twitter.com/6dVhdFl70t