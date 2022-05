Ukraina sureagavo į Rusijos ultimatumą: juk Rusijoje viskas pagal planą, tai kam sankcijas naikinti?

Pasak V. Zelenskio patarėjo, toks Rusijos pareiškimas rodo, kad Vakarų sankcijos daro rimtą poveikį Rusijos ekonomikai.

„Jau tris mėnesius Kremlius mums sako, kad sankcijos yra didžiulė palaima ir dovana ekonomikai. Dabar Rusijos užsienio reikalų ministerija reikalauja panaikinti sankcijas už tai, kad būtų atblokuoti Ukrainos uostai“, – „Twitter“ rašo M. Podoliakas.

Kartu jis pažymėjo, kad Rusijos reikalavimas aiškiai paneigia tezę, kad sankcijos Rusiją tik sustiprino.

„Kodėl jas (sankcijas – aut. past.) reikia panaikinti? Rusijoje viskas vyksta pagal planą, pone Rudenko, ar ne?“ – M. Podoliakas kreipėsi į Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotoją Andrejų Rudenką.

Anksčiau šią savaitę A.Rudenka pareiškė, kad Maskva yra pasirengusi atidaryti humanitarinį koridorių laivams, gabenantiems maistą ir leisti išplaukti iš Ukrainos mainais į kai kurių sankcijų Rusijai panaikinimą.

Ukrainos užsienio reikalų ministras D. Kuleba pareiškė, kad Rusija tokiu būdu užsiima šantažu.

„Dabar Rusija šantažuoja pasaulį, reikalaudama panaikinti sankcijas mainais už tai, kad Ukraina neblokuotų maisto produktų eksporto. Bet kuris užsienio politikas ar pareigūnas, galvojantis sutikti su šiuo žaidimu, pirmiausia turėtų aplankyti nužudytų Ukrainos vaikų kapus ir pasikalbėti su jų tėvais“, – „Twitter“ rašė D. Kuleba.

Russia now blackmails the world by demanding to lift sanctions in exchange for them unblocking Ukraine’s food exports. Any foreign politician or official who may think of accepting this game should first visit the graves of killed Ukrainian children and talk to their parents.