Ukraina mūšio lauke pradeda naudoti dirbtinio intelekto valdomą „motininį droną“

Ukrainos vicepremjeras, atsakingas už inovacijas, ir skaitmeninės transformacijos ministras Michaylas Fiodorovas apie tai pranešė „Telegrame“, pasidalijęs veikiančio drono vaizdo įrašu.

Pasak M. Fiodorovo, DI valdomi dronai jau veikia mūšio lauke. Ukrainos gynybos technologijų klasteris „Brave1“ sukūrė naująją DI sistemą, kuri gerokai padidina atakų prieš Rusijos taikinius tikslumą ir efektyvumą.

REKLAMA

REKLAMA

„Motininis dronas gali nešti du smogiamuosius FPV dronus iki 300 km. Šie dronai savarankiškai identifikuoja ir naikina taikinius – nuo priešo orlaivių iki oro gynybos sistemų bei kritinės infrastruktūros. Jei misijos nuotolis neviršija 100 km, motininis dronas gali grįžti ir būti panaudotas vėl“, – sakė M. Fiodorovas.

REKLAMA

Jis pažymėjo, kad viena misija kainuoja apie 10 000 JAV dolerių, t. y. 300-500 kartų pigiau nei raketos paleidimas.

Pažymėtina, kad sistema veikia be GPS. Vietoj to ji naudoja „SmartPilot“ technologiją, kuri remiasi vizualine-inercine navigacija per įmontuotas vaizdo kameras, o lazerinė atstumų nustatymo technologija LIDAR dar labiau padidina taikinio nustatymo tikslumą. DI savarankiškai aptinka ir pasirenka taikinius.

„Mes ir toliau kuriame ukrainietiškas naujoves, keičiančias technologinio mūšio lauko taisykles“, – sakė M. Fiodorovas.