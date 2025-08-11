Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina dronais smogė Rusijos gamyklai, gaminančiai raketų Kh-32 ir Kh-101 komponentus

2025-08-11 14:04 / šaltinis: ELTA
2025-08-11 14:04

Pirmadienio rytą Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) Specialiųjų operacijų centro „A“ tolimojo nuotolio bepiločiai orlaiviai smogė Rusijos Žemutinio Naugardo srityje esančios Arzamaso Plandino prietaisų gamyklos gamybinėms patalpoms.

Ukrainos dronai smogė gamyklai Rusijos Nižnij Novgorodo srityje (nuotr. Telegram)

2

Ši įmonė yra Rusijos karinio-pramoninio komplekso dalis ir gamina giroskopinius prietaisus, valdymo sistemas, borto kompiuterius ir sistemų komponentus, be kita ko, skirtus raketoms Kh-32 bei Kh-101.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gamykla priklauso Taktinės raketų ginkluotės korporacijai. Preliminariais duomenimis, į gamyklą pataikė mažiausiai keturi SBU bepiločiai orlaiviai.

„Rusijos karinio-pramoninio komplekso įmonės, dirbančios karui prieš Ukrainą, yra visiškai teisėti kariniai taikiniai. SBU toliau dirba siekdama demilitarizuoti objektus, kuriuose gaminami ginklai, skirti taikiems Ukrainos miestams terorizuoti“, – sakė informuotas šaltinis Ukrainos saugumo tarnyboje.

Kaip pranešė „Ukrinform“, rugpjūčio 9 d. rytą SBU bepiločiai orlaiviai smogė „Shahed“ dronų saugyklai Kzyl-Julo kaime, Tatarstano Respublikoje, daugiau nei 1 000 km atstumu nuo Ukrainos.

