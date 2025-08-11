Ukraina dronais smogė Rusijos gamyklai, gaminančiai raketų Kh-32 ir Kh-101 komponentus

Ši įmonė yra Rusijos karinio-pramoninio komplekso dalis ir gamina giroskopinius prietaisus, valdymo sistemas, borto kompiuterius ir sistemų komponentus, be kita ko, skirtus raketoms Kh-32 bei Kh-101.
Gamykla priklauso Taktinės raketų ginkluotės korporacijai. Preliminariais duomenimis, į gamyklą pataikė mažiausiai keturi SBU bepiločiai orlaiviai.
„Rusijos karinio-pramoninio komplekso įmonės, dirbančios karui prieš Ukrainą, yra visiškai teisėti kariniai taikiniai. SBU toliau dirba siekdama demilitarizuoti objektus, kuriuose gaminami ginklai, skirti taikiems Ukrainos miestams terorizuoti“, – sakė informuotas šaltinis Ukrainos saugumo tarnyboje.
Kaip pranešė „Ukrinform“, rugpjūčio 9 d. rytą SBU bepiločiai orlaiviai smogė „Shahed“ dronų saugyklai Kzyl-Julo kaime, Tatarstano Respublikoje, daugiau nei 1 000 km atstumu nuo Ukrainos.
