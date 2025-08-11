Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

DIENOS PJŪVIS. Trumpo ir Putino susitikimo belaukiant – kuo viskas baigsis?

2025-08-11 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-11 13:57

Baltieji rūmai svarsto galimybę pakviesti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį į Aliaską, kur kitą savaitę planuojamas prezidento Donaldo Trumpo susitikimas su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu. Apie tai „NBC News“ nurodė vienas aukšto rango JAV pareigūnas ir trys su vidaus diskusijomis supažindinti asmenys.

1

Kuo šis istorinis susitikimas gali baigtis, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala ir buvęs užsienio reikalų ministras, Lietuvos ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

