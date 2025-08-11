Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina dronais smogė į raketų komponentus gaminantį fabriką

2025-08-11 14:04
2025-08-11 14:04

Rusijos Nižnij Novgorodo srities gubernatorius Glebas Nikitinas teigė, kad rugpjūčio 11 d. naktį per dronų smūgį į aviacijos gamyklą žuvo vienas žmogus, dar du buvo sužeisti.

Ukrainos dronai smogė gamyklai Rusijos Nižnij Novgorodo srityje (nuotr. Telegram)

Rusijos Nižnij Novgorodo srities gubernatorius Glebas Nikitinas teigė, kad rugpjūčio 11 d. naktį per dronų smūgį į aviacijos gamyklą žuvo vienas žmogus, dar du buvo sužeisti.

2

Ataka buvo nukreipta į pramonės objektus dviejose vietovėse, įskaitant Arzamaso prietaisų gamybos gamyklą, gynybos įmonę, gaminančią optines, elektronines ir navigacijos sistemas kariniams transporto priemonėms, orlaiviams ir raketoms.

Tuo tarpu Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) pranešė, kad dronais smogė Arzamaso prietaisų gamybos fabrikui, kuris gamina komponentus raketoms X-32 ir X-101, kurios skrieja į Ukrainos miestus.

Preliminariais duomenimis, į fabriką pataikė mažiausiai keturi Ukrainos saugumo tarnybos specialiųjų operacijų centro bepiločiai orlaiviai.

Kalbama apie įmonę, kuri yra Rusijos karinės pramonės dalis ir gamina giroskopinius prietaisus, valdymo sistemas, borto kompiuterius ir sistemų komponentus, skirtus, be kita ko, raketoms X-32 ir X-101.

