Ukraina dronais smogė į raketų komponentus gaminantį fabriką

Ataka buvo nukreipta į pramonės objektus dviejose vietovėse, įskaitant Arzamaso prietaisų gamybos gamyklą, gynybos įmonę, gaminančią optines, elektronines ir navigacijos sistemas kariniams transporto priemonėms, orlaiviams ir raketoms.
Tuo tarpu Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) pranešė, kad dronais smogė Arzamaso prietaisų gamybos fabrikui, kuris gamina komponentus raketoms X-32 ir X-101, kurios skrieja į Ukrainos miestus.
Preliminariais duomenimis, į fabriką pataikė mažiausiai keturi Ukrainos saugumo tarnybos specialiųjų operacijų centro bepiločiai orlaiviai.
Kalbama apie įmonę, kuri yra Rusijos karinės pramonės dalis ir gamina giroskopinius prietaisus, valdymo sistemas, borto kompiuterius ir sistemų komponentus, skirtus, be kita ko, raketoms X-32 ir X-101.
