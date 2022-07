Ukraina atakavo okupantus: rusų kariai ėmė bėgti kaip skruzdėlės

Vyriausiojo Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos direktorato teigimu, šalies kariuomenė paleido raketas į Rusijos kariuomenės pozicijas netoli Zaporožės atominės elektrinės.

Savo ruožtu Ukrainos atstovai išplatino vaizdo įraša, kuriame matyti, kai, smogus raketai, rusų kariai pradeda bėgioti į skirtingas vietas.

The Ukrainian military attacked the positions of #Russian troops near the #Zaporizhzhia Nuclear Power Station.



