Trumpas: turime ginklą, apie kurį niekas net nenutuokia ir tai yra galingiausias ginklas pasaulyje

„Mes turime ginklą, apie kurį niekas net nenutuokia. Tai galingiausias ginklas pasaulyje, kiti net arti nėra“, – pabrėžė D. Trumpas ir pridūrė, kad tikisi niekada jų nenaudoti, bet yra pasirengęs tai padaryti, kad apsaugotų Amerikos interesus.

Šis D. Trumpo pareiškimas buvo jo kalbos, kurioje jis taip pat gyrė savo administracijos pasiekimus stiprinant JAV karinę galią, dalis. Jis priminė, kad jo prezidentavimo laikotarpiu, nuo 2017 m., kariuomenei modernizuoti buvo skirta daugiau kaip 2,5 trilijono JAV dolerių, kurie leidžia įsigyti „didžiausius lėktuvus, raketas ir branduolinius ginklus“. D. Trumpas ne kartą pabrėžė, kad JAV turi išlikti karine lydere, kad atgrasytų potencialius priešininkus, pavyzdžiui, Rusiją ir Kiniją. Tačiau jis neatskleidė detalių apie naujuosius ginklus, o tai sukėlė spekuliacijų bangą tarp ekspertų ir žurnalistų.

Kalbėjo apie neįveikiamus ginklus ir anksčiau

D. Trumpas ir anksčiau yra daręs panašių pareiškimų. 2020 m. jis taip pat kalbėjo apie „galingiausią ginklą istorijoje“, turėdamas omenyje JAV branduolinio arsenalo modernizavimą, tačiau tuomet jo žodžių irgi nelydėjo konkretūs duomenys. Šį kartą jo kalba sutapo su paaštrėjusių santykių su Rusija ir Kinija laikotarpiu: 2025 m. kovą, pasak „Reuters“, JAV įvedė naujas sankcijas Rusijos gynybos bendrovėms, o balandį, pasak CNN, Pentagonas paskelbė apie papildomų pajėgų dislokavimą Indijos ir Ramiojo vandenynų regione, siekiant pasipriešinti Kinijai.

2025 m. balandį „Defense News“ rašė, kad JAV aktyviai kuria hipergarsinius ginklus, kad neatsiliktų nuo Rusijos ir Kinijos, kurios jau sėkmingai išbandė tokias sistemas. 2025 m. kovo mėn. laikraščio „The Washington Post“ duomenimis, Pentagonas baigė raketos AGM-183A ARRW, galinčios pasiekti 20 machų greitį, todėl praktiškai neįveikiamos esamoms priešlėktuvinės gynybos sistemoms, bandymus. Be to, agentūra „Bloomberg“ pranešė, kad JAV 2024 m. investuoja 1,2 mlrd. dolerių į lazerinių ginklų, kurie gali būti naudojami bepiločiams lėktuvams ir raketoms naikinti per atstumą, kūrimą.