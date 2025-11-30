 
TV3 naujienos > Užsienis

Tragiškas įvykis: susidūrė 2 lėktuvai, žuvo vienas pilotas

2025-11-30 08:32 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-30 08:32

Australijos policija pranešė, kad sekmadienį virš Sidnėjaus priemiesčių susidūrė du lengvieji lėktuvai, avarijos metu vienas iš jų nukrito ant žemės, o vienintelis juo skridęs ir orlaivį pilotavęs žmogus žuvo.

Žvakė BNS Foto

Australijos policija pranešė, kad sekmadienį virš Sidnėjaus priemiesčių susidūrė du lengvieji lėktuvai, avarijos metu vienas iš jų nukrito ant žemės, o vienintelis juo skridęs ir orlaivį pilotavęs žmogus žuvo.

0

Gelbėtojai piloto kūną rado krūmynuose netoli pietvakarinio Sidnėjaus priemiesčio Vederburno oro uosto, pranešė Naujojo Pietų Velso valstijos policija.

Tirs tragišką įvykį

Avarijos priežastis tirs oro transporto tyrėjai.

„Policijai buvo pranešta, kad ore susidūrė du lengvieji lėktuvai, o vienas iš jų nukrito į netoliese esančius krūmynus“, – teigiama policijos pranešime.

„Į įvykio vietą atvykusios gelbėjimo tarnybos rado piloto kūną – manoma, kad jis buvo vienintelis lėktuvo keleivis“, – pranešė policija.

„Kitas lėktuvas saugiai nusileido aerodrome, jo pilotas nesužeistas.“

Policija pranešė šioje vietovėje, esančioje už maždaug 60 kilometrų nuo Sidnėjaus centro, nustačiusi dvi nusikaltimo tyrimo vietas.

