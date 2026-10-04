Tragedija JAV: per šaudynes žuvo du žmonės

Dulio apygardos šerifo biuro pareigūnai sekmadienį apie 1 val. 25 min. vietos (8 val. 25 min. Lietuvos) laiku patruliavo Vajenos rajono gyventojų šventėje, kai pasigirdo šūviai, sakoma Džordžijos tyrimų biuro (GBI) pranešime.
Pareigūnai įvykio vietoje rado du negyvus asmenis ir dar kelis pašautus žmones.
Policija nenurodė, kiek iš 35 sužeistųjų patyrė šautinių žaizdų, ir nepateikė informacijos apie sužalojimų pobūdį bei jų sunkumą.
GBI teigimu, nukentėjusieji gydymui buvo išvežti į kelias ligonines.
Biuras nurodė, kad atliekamas abiejų žuvusiųjų skrodimas.
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