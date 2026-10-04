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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV egzekuciją išgyvenusi moteris – kritinės būklės

2026-10-04 18:40 / šaltinis: ELTA
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2026-10-04 18:40
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Moteris, išgyvenusi nesėkmingą bandymą įvykdyti mirties bausmę JAV kalėjime, tebėra hospitalizuota, jos būklė kritinė ir jai taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, sekmadienį pranešė jos advokatas, ragindamas pakeisti jai skirtą mirties bausmę įkalinimu iki gyvos galvos.

Operacija (nuotr. stop kadras)

Moteris, išgyvenusi nesėkmingą bandymą įvykdyti mirties bausmę JAV kalėjime, tebėra hospitalizuota, jos būklė kritinė ir jai taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, sekmadienį pranešė jos advokatas, ragindamas pakeisti jai skirtą mirties bausmę įkalinimu iki gyvos galvos.

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Tenesio kalėjimų sistemos vadovas šeštadienį atsistatydino po to, kai už žmogžudystę nuteista 50-metė Christa Pike išgyveno dvi mirtinas pentobarbitalio – nervų sistemos veiklą slopinančio preparato – injekcijas.

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Ši byla sulaukė didelio dėmesio visoje šalyje ir sukėlė klausimų dėl mirties bausmės Jungtinėse Valstijose bei jos vykdymo metodų.

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„Ji vis dar yra ligoninėje, jai taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, jos būklė kritinė“, – transliuotojui CNN sakė Ch. Pike advokatas Stephenas Ferrellas. 

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„Kol kas nežinome prognozės ir galbūt jos nežinosime dar kelias dienas“, – pridūrė jis.

S. Ferrellas, kuriam nepavyko susitikti su savo ginamąja, teigė, kad gydytojai vis dar bando pašalinti preparatą iš jos organizmo, o ligoninėje ji tebėra saugoma.

Jis paragino gubernatorių Billą Lee parodyti atlaidumą.

„Manau, kad gubernatorius turėtų bent jau pakeisti poniai Pike skirtą mirties bausmę įkalinimu iki gyvos galvos“, – nurodė S. Ferrellas. 

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„Nežinome, kokia bus jos fizinė būklė, tačiau akivaizdu, kad ji patyrė kankinamą bandymą įvykdyti jai mirties bausmę“, – pažymėjo jis.

„Manau, kad kalėjime ji praleido daugiau nei 30 metų, didžiąją dalį to laiko – vienutėje, o paskui buvo išvesta ne tam, kad jai būtų įvykdyta mirties bausmė, bet tam, jog būtų bandoma ją įvykdyti. Šiuo metu nežinome ir galbūt niekada nesužinosime, kokias kančias ji patyrė šio proceso metu“, – pridūrė jis.

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Žiniasklaidos atstovai, stebėję mirties bausmės vykdymą, maždaug valandą po injekcijų girdėjo Ch. Pike knarkiant ir teigė, kad ji buvo gyva, kai jie buvo išvesti iš egzekucijos stebėjimo patalpos Nešvilio Riverbendo griežčiausiojo režimo kalėjime.

Tenesio pataisos departamento komisaras Frankas Strada atsistatydinimo pareiškime tvirtino, kad „departamentas vykdė savo pareigas laikydamasis nustatyto protokolo“.

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B. Lee, kuris anksčiau atsisakė suteikti Ch. Pike malonę, sustabdė tolesnį mirties bausmių vykdymą iki metų pabaigos, kol bus atliktas nepriklausomas patikrinimas.

Ch. Pike byla sukėlė diskusijas dėl mirties bausmės skyrimo jauniems nusikaltėliams, nes jai buvo 18 metų, kai ji kartu su savo vaikinu 1995 m. jaunimo profesinio mokymo stovykloje sumušė ir nužudė 19-metę Colleen Slemmer.

Ch. Pike advokatai prašė suteikti jai malonę, motyvuodami jos amžiumi, vaikystėje patirta seksualine prievarta ir psichikos sveikatos problemomis, įskaitant potrauminio streso sutrikimą.

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