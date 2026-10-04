Aptiko medicininio lėktuvo nuolaužas: vis dar ieškomi šeši žmonės

Šeši juo skridę asmenys tebėra laikomi dingusiais be žinios.
Tęsiama žmonių paieška
Federalinė aviacijos administracija ankstyvą šeštadienio rytą Pakrančių apsaugos tarnybai pranešė praradusi ryšį su orlaiviu „Gulfstream G100“, nurodoma Pakrančių apsaugos tarnybos pranešime spaudai.
„Pakrančių apsaugos tarnybos paieškos komandos aptiko nuolaužų lauką, kuris, kaip patvirtinta, yra susijęs su dingusiu orlaiviu“, – teigiama jame.
„Įgulos tęsia šešių orlaivyje buvusių žmonių paiešką“, – sakoma pranešime.
Pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad lėktuvu skrido keturi Kanados piliečiai ir du Bermudos gyventojai.
Kanadoje įsikūrusios bendrovės „Latitude Air Ambulance“ eksploatuotas lėktuvas dingo apie 1 val. 30 min. vietos (17 val. 30 min. Lietuvos) laiku, naujienų agentūrai AFP sakė įmonės atstovas Clarence'as Togeretzas (Klarensas Togerecas).
„Juo skrido du pilotai, du medicinos darbuotojai, vienas pacientas ir šeimos narys“, – sakė C. Togeretzas.
Bendrovė turi 10 orlaivių parką, teikiantį repatriacijos ir medicininės evakuacijos paslaugas bei skraidinantį žmones namo iš bet kurios pasaulio vietos, rašoma jos interneto svetainėje.
Pakrančių apsaugos tarnyba nurodė, kad paieškos darbai bus tęsiami visą naktį, o sekmadienį numatyta spaudos konferencija naujausiai informacijai pateikti.
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