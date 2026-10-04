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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Naujausia žinia iš Vašingtono: dalį JAV karių perkels iš Europos?

2026-10-04 14:43 / šaltinis: ELTA
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2026-10-04 14:43
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JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas šeštadienį užsiminė, kad dalis JAV karių gali būti perdislokuota iš Europos į Vakarų pusrutulį, Donaldo Trumpo administracijai intensyvinant kampaniją prieš narkotikų kartelius Pietų Amerikoje, rašo „The Hill“.

JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas šeštadienį užsiminė, kad dalis JAV karių gali būti perdislokuota iš Europos į Vakarų pusrutulį, Donaldo Trumpo administracijai intensyvinant kampaniją prieš narkotikų kartelius Pietų Amerikoje, rašo „The Hill“.

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„Neabejotinai plečiame savo buvimą ir veiklos mastą Centrinėje bei Pietų Amerikoje kartu su partneriais, taip pat dėl drąsaus prezidento ėjimo Venesueloje“, – žurnalistams sakė P. Hegsethas, turėdamas galvoje JAV kariuomenės operaciją, per kurią buvo sučiuptas buvęs Venesuelos lyderis Nicolas Maduro. 

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„Dėl šių partnerysčių dabar turime visiškai naujų ekonominių ir karinių galimybių“, – tikino jis.

Gynybos sekretorius minėjo JAV partnerystę su Ekvadoru, Hondūru, Gvatemala ir Panama bei nurodė, kad viena jo užduočių – įgyvendinti nacionalinio saugumo ir nacionalinės gynybos strategijas, kuriose „labai aiškiai“ nurodoma, kad Europoje siekiama „didesnio naštos pasidalijimo“.

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„Ir mums tai darant, daug... dalis šių pajėgumų bus perkelta kitur – arba atgal į šalį, į didelę, nuostabią bazę, kurią ketiname statyti ir apie kurią paskelbėme prieš porą dienų, arba bus dislokuota Vakarų pusrutulyje, mums kovojant su šiomis teroristinėmis organizacijomis“, – žurnalistams Kolorado Springse sakė Pentagono vadovas.

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Trečiadienį sakydamas kalbą apie JAV ginkluotųjų pajėgų padėtį P. Hegsethas paragino gubernatorius teikti pasiūlymus, kad jų valstijoje būtų įkurta „kita didžioji Amerikos“ karinė bazė, primena „The Hill“.

JAV šiuo metu neturi didelės karinės bazės Pietų Amerikoje. Tačiau nuo praėjusių metų rudens Pentagonas intensyvina karines operacijas prieš narkotikų kartelius Lotynų Amerikoje.

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P. Hegsethas šeštadienį pakartojo, kad JAV kariuomenė „kariauja“ su narkotikų karteliais.

„Prezidentas šiuo klausimu kalbėjo aiškiai. Todėl savo pajėgas dislokuosime ir bazes kursime ten, kur reikės, kad nemažintume tempo ir kovotume su tais mūsų pusrutulio ISIS ir „Al Qaeda““, – aiškino JAV gynybos sekretorius.

Kaip skelbta anksčiau, Pentagonas šiuo metu atlieka šešis mėnesius trunkančią JAV karinių pajėgų dislokavimo Europoje peržiūrą, kuria siekiama didesnę atsakomybę už konvencinę gynybą perduoti NATO sąjungininkėms Europoje. Peržiūrą numatoma baigti gruodį.

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