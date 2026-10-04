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TV3 naujienos > Užsienis

Dėl įtarimų žmogžudyste sulaikytas JAV jūrų pėstininkas

2026-10-04 18:37 / šaltinis: BNS
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2026-10-04 18:37
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 Vienas pietinėje Japonijos Okinavos saloje tarnaujantis JAV jūrų pėstininkas buvo sulaikytas dėl įtarimų japonės nužudymu, sekmadienį pranešė policija.

Smurtas
GALERIJA (5)

 Vienas pietinėje Japonijos Okinavos saloje tarnaujantis JAV jūrų pėstininkas buvo sulaikytas dėl įtarimų japonės nužudymu, sekmadienį pranešė policija.

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Įtariamasis „šeštadienį Nahoje esančiame viešbutyje nužudė 39 metų moterį ir pavogė jos piniginę“, naujienų agentūrai AFP sakė vietos policijos atstovas.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Smurtas, prievarta

Kaltinimus neigia

JAV kariškių daromi nusikaltimai, įskaitant išžaginimus, užpuolimus, pabėgimus iš eismo įvykio vietos ir vairavimą išgėrus, jau seniai kelia protestus Okinavoje. Šiai salai tenka neproporcingai didelė našta, nes joje sutelkta apie 70 proc. visų JAV karinių objektų Japonijoje.

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JAV ambasadorius George'as Glassas (Džordžas Glasas) socialiniuose tinkluose paskelbė kalbėjęsis su Japonijos užsienio reikalų ministerija ir Okinavos gubernatoriumi, išreiškęs „nuoširdžią užuojautą ir pažadėjęs visapusišką bendradarbiavimą tęsiant tyrimą“.

Premjerė Sanae Takaichi (Sanajė Takaiči) pareiškė, kad Japonija pateikė protestą JAV institucijoms, ir pavadino šį nusikaltimą „itin žiauriu ir negailestingu“.

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Vyriausybė paragino JAV „kuo glaudžiau bendradarbiauti atliekant tyrimą, didinti amerikiečių kariškių drausmę ir imtis išsamių priemonių, kad panašūs nusikaltimai nepasikartotų“, sakė S. Takaichi.

Visuomeninis transliuotojas NHK ir kitos Japonijos žiniasklaidos priemonės, remdamosi tyrimo šaltiniais, pranešė, kad vaizdo stebėjimo kamerų netoli įvykio vietos įrašuose užfiksuota, kaip užsienietis įeina į kambarį su moterimi, o vėliau išeina nešinas jos daiktais.

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Tuomet policija rado 20 metų vyrą, atitinkantį įraše matyto įtariamojo apibūdinimą, ir paprašė jo savanoriškai atvykti į vietos policijos komisariatą, kur jis buvo sulaikytas, pranešė NHK.

Pranešama, kad jis kaltinimus neigia.

„Netekome šeimos narės ir esame giliai sukrėsti. Ypač mano tėvai yra visiškai sugniuždyti dėl dukters netekties“, – per vietos policiją pareiškė moters brolis, skelbia dienraštis „Asahi Shimbun“.

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Japonijoje yra dislokuota apie 54 tūkst. JAV karių, dauguma jų – Okinavoje.

JAV karių padaryti nusikaltimai nuolat temdo šių artimų saugumo sąjungininkių santykius.

„Su JAV kariškiais susiję incidentai ir nelaimingi atsitikimai kelia didelį vietos bendruomenės nerimą ir neturi kartotis“, – sakė gynybos ministras Shinjiro Koizumi (Šindžiras Koidzumis).

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Praėjusiais metais Japonijos teismas septynerių metų laisvės atėmimo bausme nuteisė JAV jūrų pėstininką, kaltinamą dvidešimt kelerių metų moters smaugimu ir bandymu ją išžaginti.

2017 metais buvęs JAV jūrų pėstininkas ir civilis karinės bazės darbuotojas buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos už vietos gyventojos išžaginimą ir nužudymą Okinavoje.

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Tais pačiais metais JAV pajėgos Japonijoje visiems kariškiams uždraudė vartoti alkoholį, kai neblaivus JAV jūrų pėstininkas automobiliu rėžėsi į nedidelį sunkvežimį ir pražudė 61 metų vairuotoją.

Dienraščio „Yomiuri Shimbun“ teigimu, nuo 1972 metų, kai po Antrojo pasaulinio karo Okinava iš JAV buvo grąžinta Japonijai, buvo sulaikyta apie 6 tūkst. JAV kariškių.

2024-aisiais sulaikymų skaičius pasiekė 80 ir buvo didžiausias per 20 metų.

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