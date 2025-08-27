Tragedija bažnyčioje: šūvius paleido į besimeldžiančius vaikus, 2 žuvo

Mineapolio policijos viršininkas Brianas O'Hara per brifingą žurnalistams sakė, kad vos virš 20 metų amžiaus šaulys paleido kulkas į Apreiškimo bažnyčią, kai kelios dešimtys mokinių dalyvavo mišiose, skirtose pažymėti pirmąją sugrįžimo į mokyklą savaitę.
Bažnyčia ir su ja susijusi mokykla yra pietinėje didžiausio Minesotos valstijos miesto dalyje.
„Du maži vaikai, aštuonerių ir dešimties metų, buvo nužudyti ten, kur sėdėjo – bažnyčios suoluose“, – sakė B. O‘Hara, pridurdamas, kad buvo sužeisti dar 17 žmonių, tarp jų 14 vaikų, ir dviejų būklė kritinė.
Pasak policijos viršininko, prieš atimdamas sau gyvybę automobilių stovėjimo aikštelėje, šaulys šaudė iš graižtvinio šautuvo, lygiavamzdžio šautuvo ir pistoleto.
Minesotos gubernatorius Timas Walzas anksčiau platformoje „X“ rašė, kad „meldžiasi už mūsų vaikus ir mokytojus, kurių pirmąją savaitę mokykloje aptemdė šis siaubingas smurto aktas“.
Tiesioginės vaizdo transliacijos metu buvo matyti, kaip panikos apimti tėvai pasiima savo mažamečius vaikus ir bėga, vykstant didelei skubaus reagavimo operacijai.
Šaudynių mokyklose šalis
„Tai buvo tyčinis smurto aktas prieš nekaltus vaikus ir kitus besimeldžiančius žmones. Visiškai nesuvokiamas žiaurumas ir bailumas šaudyti į bažnyčią, pilną vaikų“, – sakė B. O‘Hara.
„Mūsų širdis spaudžia sielvartas dėl šeimų, kurios neteko savo vaikų, dėl šių jaunų žmonių, kurie dabar kovoja, kad pasveiktų, ir dėl visos mūsų bendruomenės, kurią taip giliai traumavo šis beprasmiškas išpuolis“, – pridūrė jis.
Trečiadienio išpuolis yra naujausias iš daugybės panašių incidentų JAV mokyklose – šalies, kur ginklų yra daugiau nei žmonių, o bandymai apriboti šaunamųjų ginklų prieinamumą nuolat atsiduria politinėje aklavietėje.
„Dabar tai ne šiaip mintys ir maldos. Šie vaikai tiesiogine prasme meldėsi. Tai buvo pirmoji savaitė mokykloje. Jie buvo bažnyčioje. Tai vaikai, kurie turėtų mokytis kartu su savo draugais, – žurnalistams sakė Mineapolio meras Jacobas Frey. – Jie turėtų būti žaidimų aikštelėje. Jie turėtų ramiai eiti į mokyklą ar bažnyčią, nebijodami ir nerizikuodami patirti smurto.“
