  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

To dar nebuvo: viena Europos šalis apribos pėsčiųjų greitį

2025-10-29 19:15
2025-10-29 19:15

Slovakijoje įsigalios netikėtas sprendimas – šalyje šaligatviais bus leidžiama judėti ne greičiau kaip 6 km/val. Tai pirmasis toks ribojimas Europoje, jau spėjęs sukelti pasipiktinimą ir diskusijas tiek tarp gyventojų, tiek tarp politikų, skelbia „Politico“.

To dar nebuvo: viena Europos šalis apribos pėsčiųjų greitį (nuotr. SCANPIX)

2

Pažymima, kad apribojimas taikomas pėstiesiems, dviratininkams, taip pat motorolerių ir elektrinių paspirtukų vairuotojams – visiems, kuriems leidžiama judėti šaligatviais.

Tuo tarpu valdžios atstovai teigia, jog įstatymas skirtas riboti būtent dviračių transporto greičiui.

„Pagrindinis tikslas – padidinti saugumą šaligatviuose, atsižvelgiant į išaugusį susidūrimų su motorolerių vairuotojais skaičių“, – sakė pataisos autorius Lubomiras Važnyj.

„Politico“ pažymi, kad vidutinis pėsčiojo greitis siekia 4-5 km/h, tačiau fiziškai sveikam žmogui visiškai normalu eiti 6,4 km/h greičiu – tad formaliai tai jau būtų naujojo Slovakijos įstatymo pažeidimas.

Opozicija jau sukritikavo šį eismo taisyklių pakeitimą

„Jei norime sumažinti eismo įvykių skaičių, mums reikia saugesnių dviračių takų, o ne absurdiškų apribojimų, kurių fiziškai neįmanoma laikytis. Esant nustatytam greičiui, dviratininkui beveik neįmanoma išlaikyti pusiausvyros“, – sakė Martinas Pekaras iš opozicinės liberalios partijos.

Net šalies Vidaus reikalų ministerija neigiamai įvertino valdančiosios koalicijos sprendimą ir pareiškė, kad protingiau būtų tiesiog uždrausti važiuoti elektriniais paspirtukais šaligatviais.

Įstatymo pakeitimas nustebino ir daugelį gyventojų. Socialiniuose tinkluose slovakai klausia, ar nebus baudžiami, jei bėgs šaligatviu, bandydami suspėti į autobusą.

Pranešama, kad naujasis įstatymas įsigalios 2026 m. sausio 1 d.

